El abogado Miguel Valerio anunció que apelará el auto de no ha lugar de envío a juicio de fondo, dictado a favor del joven Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de la muerte de una señora de 70 años e herir a otros cinco durante ataque con arma blanca realizado por este en julio de 2025.

Valerio responsabilizó al juez Deibi Timoteo, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, de lo que puede suceder con la puesta en libertad del citado joven que padece de problemas mentales.

Aseguró que el juez violentó la ley al no tomar en cuenta el peligro que representa el joven estando en libertad.

“El juez será responsable de los hechos que cometa ese joven que representa un peligro para toda la sociedad”, dijo el togado.

Sostuvo que la resolución dada por el juez Timoteo rompe todos los principios del derecho, en primer lugar, porque se contradice con un primer fallo, en el cual dice que no iba a aplicar el procedimiento de inimputabilidad.

Recordó que el juez había resuelto que Jean Andrés Pumarol Fernández podía ir a un procedimiento normal, por lo que así se llevó a cabo la audiencia preliminar y, evidentemente, le rechazó el procedimiento para inimputable.

Dijo que al darle un auto de no lugar, ahora de lo que se trata es de sálvese quien pueda porque Pumarol Fernández no es un peligro por comprobar, es un peligro que ya ha sido comprobado.