Raquel Arbaje cuestiona fallo que exoneró a Jean Andrés Pumarol por ataque en Naco

Santo Domingo. — La primera dama, Raquel Arbaje, se pronunció sobre la decisión judicial que liberó de responsabilidad penal a Jean Andrés Pumarol, acusado de protagonizar un ataque con arma blanca en el ensanche Naco, hecho que dejó una víctima mortal y varios heridos.

Mediante una intervención en redes sociales, Arbaje dejó clara su inconformidad con el fallo, al considerar que los elementos del caso no respaldan que el imputado pueda reintegrarse a la vida en sociedad.

En su comentario, hizo referencia a aspectos del caso que, a su entender, debieron ser determinantes en la evaluación judicial, lo que ha generado mayor atención en torno a la decisión adoptada por el tribunal.

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Fundamento del fallo

La resolución fue dictada por el juez Deivi Timoteo Peguero, quien tomó en cuenta evaluaciones periciales relacionadas con la condición mental del acusado al momento de los hechos para emitir su decisión.

El caso se remonta a julio de 2025, cuando un violento incidente en un edificio residencial del sector Naco dejó como saldo una mujer fallecida, de 70 años, y cinco personas heridas.

Opinión pública en debate

La postura de la primera dama se suma a una ola de reacciones que ha generado el caso, reabriendo el debate sobre cómo se abordan legalmente los procesos en los que intervienen factores de salud mental.

Diversos sectores han expresado preocupación por el impacto de este tipo de decisiones en las víctimas, así como por la necesidad de garantizar justicia sin dejar de considerar los criterios médicos dentro del sistema judicial.