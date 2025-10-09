Santiago.– Nueva vez, la jueza de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago aplazó para el próximo martes 14 de octubre el conocimiento de la medida de coerción contra once agentes de la Policía Nacional acusados de matar a cinco hombres en un hecho ocurrido el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial ubicada en el sector La Barranquita.

El tribunal, presidido por la jueza Yerixa Cabral, tomó la decisión a solicitud de la barra de la defensa, con el fin de presentar los arraigos de cada uno de los imputados.

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra los oficiales y alistados involucrados en el suceso.

Quizas te interese: Mujeres aspiran más que los hombres a JEM

Por la parte civil, el abogado Esteban Pérez, representante de Vladimir Valerio (el Peluquero), explicó que el aplazamiento fue solicitado para que los juristas de la defensa pudieran presentar los arraigos y tener conocimiento de la querella como acto civil.

Entre los policías implicados en el caso figuran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los sargentos Sócrates Fidel Féliz Féliz y Hairo Mateo Morillo.

También los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, así como los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.

Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.