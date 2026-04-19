Reacción de López Aliaga ante su caída: ¿Denuncia o excusa?

Tras ser desplazado del segundo lugar que le garantizaba competir en la segunda vuelta de las elecciones, ha salido a denunciar un fraude. Demuestra no saber perder. Si pensaba que por su identificación con el presidente Donald Trump y el repunte de la derecha en la región bastaban para un buen desempeño electoral, se equivocó.

Juan Hubieres

Presidente de Fenatrano

Su ausencia del debate sobre el impacto del alza de los combustibles en el transporte había llamado la atención por ser uno de los gremialistas más beligerantes. Si bien algunas organizaciones han optado por absorber los aumentos o se mantienen a las expectativas él se ha decantado por consultar antes de anunciar su decisión.

Félix Neón

Árbitro Grandes Ligas

Su debut como árbitro en Grandes Ligas es otro aporte de República Dominicana al béisbol. Con 29 años hace su entrada en un momento en que la tecnología gana terreno en el deporte. Pero de la misma manera en que han brillado grandes luminarias también puede hacerlo desde otra área.