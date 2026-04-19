Santo Domingo.- Los aguaceros disminuirán en las próximas 24 horas en el país, pero 25 provincias, más el Distrito Nacional, continúan en alerta, informó este domingo el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).
Meteorología informó que, debido a la presencia de una vaguada y otros fenómenos atmosféricos, se mantiene “alerta amarilla” para diez provincias, más el Distrito Nacional, mientras en otras 15 rige el nivel verde.
El nivel amarillo se mantiene para El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Santo Domingo, San Juan, La Vega, San José de Ocoa, San Cristóbal, más el Distrito Nacional.
Se espera que este lunes se aproxime un anticiclón a la zona, por lo que la disminución de las precipitaciones será más significativa.