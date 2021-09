Aportes a la salud

El Régimen Subsidiado protege a los trabajadores por cuenta propia con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo promedio nacional, así como a los desempleados, e indigentes financiados por el Estado.

El Estado asume el financiamiento total de los afiliados en este Régimen. Con ingresos inferior al salario promedio cotizable. Promedio salario cotizable que hasta julio 2021 había sido RD$13,482.00 y que en atención al aumento del salario mínimo acuerdo tripartito gestión gobierno presidente Abinader, el promedio es a partir del 1 de agosto 2021 de RD$15,600.00 y a partir del 1 de enero del 2022 será RD$16,262.50.

El presupuesto es determinado en función de la población atendida, localidad y el costo del Plan Básico de Salud (PBS) per cápita, que hasta agosto del 2021 había sido RD$ 14,013.72, pendiente de actualización y ajuste por la Sisalril, luego del aumento del salario mínimo.

El monto debe estar consignado en la ley de Presupuesto, consignado al Ministerio de Salud (MSP) para ser trasferido a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y de esta institución ser transferido al Senasa por capitación (por asegurado).

Afiliados al Senasa, única ARS que puede asegurar los beneficiarios de este Régimen.

Prestación de servicios a través de la Red Pública de Servicios de Salud, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio, presupuesto por capitación, utilización de instrumentos de gestión diseñados para tal efecto y gestionada por Consejo de Administración.

Las leyes mandan a transitar del subsidio de la oferta al subsidio de la demanda en la primera etapa, para en la segunda etapa pasar de la compra de la enfermedad a la compra de salud.

Los afiliados tienen derecho al mismo SFS y PBS. Los hijos de los afiliados tienen derecho a las Estancias Infantiles.

Al 20 de agosto del 2020 este Régimen que representa aproximadamente entre el 30 y 35 del PEA se había iniciado de manera irregular en atención de que los montos no están consignados en la ley de Presupuesto, aún no se ha iniciado el proceso gradual y progresivo de conformar redes públicas de servicios de salud descentralizadas, con patrimonio propio, personería jurídica, asignando los recursos por capitación y no se han conformado los Consejos de Administración de redes, como lo mandan las leyes, por falta de continuidad de política de estado, voluntad polítca y de capacidad de gestión de los funcionarios del sector.

Por: Dr. Daniel Guzmán