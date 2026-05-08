Apple cierra la era Tim Cook

El anuncio marca un punto de inflexión que parecía lejano pero inevitable: Tim Cook dejará su rol como CEO de Apple el próximo 1 de septiembre, cerrando una etapa que redefinió silenciosamente a la compañía más valiosa del mundo. Su relevo será John Ternus, actual vicepresidente senior de ingeniería de hardware, lo que sugiere -desde ya- un posible giro estratégico hacia producto en una empresa que, bajo Cook, migró con éxito hacia servicios.

Cuando Cook asumió el mando el 24 de agosto de 2011, tras la renuncia de Steve Jobs, quien fallecería semanas después, el escepticismo era palpable. Venía de un perfil operativo, más enfocado en cadena de suministro y eficiencia que en narrativa o disrupción. En ese momento, Apple estaba valorada en aproximadamente 350 mil millones de dólares. Catorce años después, la cifra ronda los 4 billones. Ese salto no es casualidad ni únicamente atribuible a inercia de producto: responde a una ejecución quirúrgica en escalabilidad, monetización y diversificación de ingresos.

La crítica más recurrente hacia Cook, la supuesta falta de innovación, requiere matices. Es cierto que Apple no replicó el nivel de disrupción que marcaron el iPhone o el iPad en la era Jobs. Sin embargo, bajo su liderazgo sí emergieron nuevas categorías relevantes: el Apple Watch en 2015, los AirPods en 2016 y, más recientemente, el Apple Vision Pro en 2024, cuyo desempeño aún genera debate en términos de adopción y viabilidad a largo plazo. Ninguno de estos productos redefinió la industria en el sentido clásico, pero todos fortalecieron el ecosistema y ampliaron el “lock-in” del usuario.

Donde Cook sí dejó una huella estructural es en servicios. Apple dejó de ser, en esencia, una compañía de hardware para convertirse en una plataforma híbrida con ingresos recurrentes y márgenes más predecibles. Iniciativas como Apple Pay (2014, con cerca de 818 millones de usuarios globales), Apple Music (2015, con unos 212 millones de suscriptores), Apple Arcade (2019) y Apple TV+ (también 2019) no solo diversificaron ingresos, sino que consolidaron un modelo de suscripción profundamente integrado. Incluso iCloud, lanzado antes de que asumiera como CEO, experimentó un crecimiento exponencial bajo su gestión.

En paralelo, Cook ejecutó decisiones estratégicas que hoy se consideran pilares. La inauguración de Apple Park en 2017 materializó la visión de Jobs en términos de cultura e infraestructura. Pero quizás más relevante fue la transición a chips propios en 2020, con la introducción de los Apple Silicon. Este movimiento no solo mejoró rendimiento y eficiencia energética, sino que le dio a Apple un control total sobre su stack tecnológico, reforzando la cohesión de su ecosistema y diferenciándose aún más de la competencia.

El reto ahora recae en Ternus. Su perfil técnico podría indicar un retorno a una Apple más centrada en hardware e innovación tangible, en un contexto donde la inteligencia artificial, la computación espacial y la integración de servicios redefinen las reglas del juego. La pregunta clave no es si podrá igualar el legado financiero de Cook -eso sería una vara poco realista-, sino si logrará abrir una nueva etapa de crecimiento basada en innovación percibida, no solo en optimización.

Cook no fue Jobs, y nunca intentó serlo, pero entendió algo crítico: después de la disrupción, viene la consolidación. Y en ese terreno, su gestión no solo fue efectiva, sino decisiva para convertir a Apple en la máquina de generación de valor que es hoy. El 1 de septiembre no solo marca un cambio de CEO; marca el cierre de un ciclo donde la eficiencia superó al espectáculo, y donde la estrategia pesó más que el carisma.