Los Alcarrizos.– El director del hospital, doctor José Alfaro, informó este viernes que fue operado de manera exitosa el niño A.P, de 12 años, quien resultó gravemente herido tras caer del elevado de la entrada de Los Alcarrizos, en la autopista Duarte, luego de ser impactado por un vehículo el pasado domingo.

El doctor Alfaro explicó que el menor fue trasladado de inmediato al centro de salud, donde recibió asistencia médica especializada desde el momento de su ingreso debido a las lesiones sufridas en el accidente.

Indicó que un equipo de especialistas realizó con éxito una intervención quirúrgica en el fémur del niño, logrando estabilizar su estado de salud y avanzar favorablemente en su proceso de recuperación.

“Debo decir que cumplimos nuestra palabra. Sin ningún costo para la familia, cubrimos todo lo necesario para garantizar la atención médica y la recuperación del menor”, expresó el director del hospital.

Asimismo, destacó la rápida intervención del personal médico y de enfermería, quienes permanecieron atentos a la evolución del paciente desde el primer momento.

De su lado, la madre del menor agradeció a Dios, al director del hospital y al equipo médico por las atenciones brindadas a su hijo.

“Desde que mi hijo llegó al hospital le dieron las mejores atenciones. Gracias a Dios hoy está recuperándose”, manifestó emocionada.

El doctor Alfaro señaló que en las próximas horas los especialistas evaluarán el alta médica del menor y continuarán dando seguimiento a su recuperación para garantizar su total restablecimiento.