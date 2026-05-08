MLB. com.- Con frecuencia, la parte más memorable de un jonrón de Junior Caminero es lo que viene después del swing: el lanzamiento del bate, la celebración, el trote lento alrededor de las bases .

Pero el swing, el swing en sí, es igual de singular. La estrella de los Rays tiene el swing más extremo de las Grandes Ligas.

La temporada pasada, Caminero tenía un swing rápido y un swing plano. Bateó 45 jonrones.

Esta temporada, Caminero tiene el swing más rápido y el más plano. ¿Cuántos jonrones bateará ahora?. Bueno ya lleva 10.

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La velocidad promedio del bate de Caminero este año es de 79.9 mph. Esto lo ubica en el primer lugar entre todos los bateadores de las Grandes Ligas que califican para la clasificación de velocidad del bate de Statcast , incluso por delante de grandes jonroneros como Giancarlo Stanton y Oneil Cruz. De ahí proviene la potencia explosiva de Caminero.

Pero también hay que observar la forma que adopta su swing para generar toda esa velocidad de bate y conectar esos jonrones descomunales. La inclinación vertical de la trayectoria del swing de Caminero es de tan solo 22 grados. Esa es la trayectoria de swing más plana de las Grandes Ligas entre todos los jugadores que cumplen los requisitos. (Los swings de la MLB varían entre 20 y 50 grados aproximadamente cuando el bate se acerca a la pelota. Cero grados correspondería a un bate que se desplaza perfectamente paralelo al suelo; 90 grados sería un swing de golf auténtico).

Todo forma parte de su estrategia en el plato: la velocidad de bateo de élite de Caminero le otorga su enorme potencial de potencia, y un swing nivelado, en su opinión, le ayuda a conectar la pelota de forma precisa.

El swing de Caminero ya era excepcional. En 2025, alcanzó una velocidad de bate de 78.5 mph y una trayectoria de swing de 26 grados, la segunda más rápida y la novena más plana. Pero ahora está en otra liga. Está superando a Stanton en su swing.

Con ese swing, Caminero vuelve a estar en camino de conectar 40 jonrones en 2026. Lleva nueve en los primeros 36 juegos de los Rays, y su producción ofensiva general está en línea con la del año pasado.

Pero, ¿de dónde surgió un swing tan singular?

Curiosamente, el origen del swing rápido pero nivelado de Caminero se remonta nada menos que a Albert Pujols.

Pujols fue el mánager de Caminero cuando este jugaba para los Leones del Escogido en la Liga Invernal Dominicana hace un par de años, y nuevamente con la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. ¿Y quién mejor para hablar de bateo que uno de los mejores bateadores de todos los tiempos?

«Solo quiero estar en sintonía con el lanzamiento», dijo Caminero esta semana a través del intérprete de los Rays, Kevin Vera. «Y eso fue algo que aprendí en República Dominicana con Albert Pujols. Él me decía: ‘Oye, solo ponte a la altura del lanzamiento’. Porque la idea es, obviamente, batear la pelota por el aire, pero no quieres elevarla, no quieres mandarla volando. Quieres elevarla [lo suficiente], para que puedas conectar jonrones».

Si alguna vez has visto a Caminero batear una bola rápida alta, comprenderás la ventaja de mantener una trayectoria de swing nivelada como la que él realiza.

Esta temporada, ya suma cuatro jonrones contra rectas que llegan o superan el borde superior de la zona de strike, la mayor cantidad entre todos los bateadores. A menudo, esos batazos son potentes, como el jonrón de Caminero a 179 km/h (111 mph) y 137 metros (450 pies) al jardín central del Tropicana Field, tras un lanzamiento rápido a 158 km/h (98 mph) de Taj Bradley, de los Twins.

La recta alta es un lanzamiento fácil de conectar para un bateador, generando muchos swings fallidos y elevados… a menos que tengas un swing nivelado como el de Caminero y la velocidad de bateo de élite para hacer girar la recta antes de que te pase de largo. Pujols también tenía el swing nivelado para conectar esos lanzamientos con fuerza.

«No era necesariamente el tema central de la conversación, pero él me decía: ‘Oye, ten esto en cuenta en tu swing y ve incorporándolo poco a poco'», explicó Caminero. «A veces he intentado exagerar un poco y golpear la bola por debajo, pero eso no siempre me da los resultados que quiero. Así que, de nuevo, la clave es mantener el swing lo más nivelado posible y partir de ahí».

Ahora bien, existe cierto riesgo de que los swings más planos produzcan más batazos por el suelo, especialmente contra tipos de lanzamientos como los sinkers o los lanzamientos rompientes bajos en la zona de strike que pueden colarse por debajo del bate. Caminero lo sabe por experiencia: al principio de la temporada pasada, bateaba para muchísimas jugadas de doble matanza y terminó liderando las Grandes Ligas con 31 en todo el año.

Pero también demostró una impresionante capacidad de adaptación ante esos lanzamientos a medida que avanzaba la temporada. Caminero fue capaz de ajustar su swing para cubrir una amplia gama de tipos y ubicaciones de lanzamientos.

No solo conecta jonrones contra rectas altas. Caminero también puede batear con fuerza lanzamientos rompientes y de cambio de velocidad, incluso aquellos que están muy por debajo de la zona de strike. Desde el inicio de la temporada pasada, ha conectado 22 jonrones contra lanzamientos rompientes y de cambio de velocidad, la sexta mayor cantidad entre todos los bateadores. Ha conectado 32 jonrones contra rectas… también la sexta mayor cantidad. Sin importar el tipo de lanzamiento ni su ubicación, el swing de Caminero se mantiene relativamente plano en comparación con sus compañeros bateadores de las Grandes Ligas, y aun así conecta con potencia.

Además, cualquier riesgo que exista para los batazos rodados con un swing plano, también existe riesgo para los swings con swing ascendente. Estos pueden dejar un gran hueco que se puede aprovechar en la parte alta de la zona de strike, especialmente con rectas altas… Basta con preguntarle a alguien como Riley Greene, quien tiene el swing más pronunciado de las Grandes Ligas y fue atacado sin piedad con rectas altas en la recta final de la temporada pasada después de su excelente comienzo.

Al final, los grandes swings vienen en todas las formas y tamaños. La trayectoria del swing refleja más el estilo del bateador que una simple estadística de «bueno» o «malo». Hay muchos grandes bateadores con swings planos, al igual que hay muchos con swings más verticales. Puede que Caminero no quiera ser tan extremo durante toda la temporada, pero puede tener un swing plano y aun así ser un gran bateador de poder. Ya lo ha demostrado.

Los Rays son un equipo con swings planos. De hecho, son el equipo con el swing más plano de la temporada . Es su sello distintivo. Además de Caminero, Yandy Díaz, Chandler Simpson, Jonny DeLuca, Richie Palacios y Nick Fortes tienen trayectorias de swing más planas que 30 grados. (Fortes superaría a Caminero en aplanamiento si tuviera suficientes swings para calificar en la tabla de clasificación, con una inclinación de swing de 18 grados esta temporada). Incluso antiguas estrellas de los Rays como Randy Arozarena tienen swings planos.

Esos swings planos funcionan de manera diferente para cada jugador de los Rays. Yandy, como es bien sabido, es un bateador que conecta batazos altos y fuertes, que puede ganar un título de bateo cuando su sincronización es la correcta, pero que ha mandado la pelota al suelo durante toda su carrera. El swing plano de Simpson está diseñado para poner la pelota en juego donde puede aprovechar su velocidad de élite, mientras la golpea con fuerza hacia el centro del campo y hacia el lado opuesto.

Para Caminero, mucho más importante que la trayectoria general del swing es la velocidad máxima del bate (algo en lo que sin duda quiere ser un jugador de élite, ya que cuanto más rápido balancee el bate, más fuerte podrá golpear la pelota) y también, lo que hace su barril en el punto de contacto con la pelota de béisbol.

Cualquier swing puede producir un jonrón si el bateador lo ejecuta correctamente. El bate solo necesita ir en la dirección adecuada al golpear la pelota, es decir, con la trayectoria ascendente óptima para producir un batazo de línea o un elevado. Ese es el ángulo de ataque del bateador , y Caminero mejoró notablemente a lo largo de la temporada 2025. En gran medida, ha mantenido ese nivel en 2026.

Sin importar cómo llegue tu bate al punto de contacto, no quieres que se mueva ni demasiado vertical ni demasiado horizontalmente. Si lo haces, fallarás el golpe, ya sea un elevado, un rodado o un contacto débil. Caminero cree que la trayectoria plana de su bate le ayuda a alcanzar los ángulos de ataque correctos.

«Mi estrategia con el swing es mantenerme lo más nivelado posible», dijo Caminero. «Porque si siento que le doy por debajo a la pelota, simplemente la voy a fallar. Empezaré a hacer un swing por debajo. Así que cuando me alineo con el lanzamiento, obviamente quiero darle en el punto dulce, o al menos cuadrar la pelota, porque entonces la elevo, ¿verdad? Y si no lo hago, [también está] el problema de desviarme en los lanzamientos y meterme en situaciones de doble jugada, simplemente bateando roletazos».

Si una trayectoria de swing nivelada ayuda a Caminero a colocar el barril de su bate en el lugar correcto en el momento adecuado, entonces su swing plano vale la pena.

«Cuando estoy en el aire, cuando hago todo bien, sé que es cuando mi velocidad de bateo es óptima», dijo Caminero. «Y es entonces cuando obtengo los resultados que quiero y puedo elevar la pelota».