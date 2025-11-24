Hombre buscado por red de lavado vinculada al narcotráfico se entrega a las autoridades

SANTO DOMINGO.– Se entregó a las autoridades un hombre que era activamente buscado por su presunta vinculación con la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico desmantelada la semana pasada durante un amplio operativo realizado por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Se trata de José Francisco Sabino Castillo, quien se presentó este lunes en la sede de la Policía Nacional. De inmediato, fue ejecutada en su contra una orden de arresto, y será sometido ante los tribunales en las próximas horas para el conocimiento de medidas de coerción.

17 detenidos en la operación

Con su entrega, ascienden a 17 los detenidos relacionados con esta estructura criminal.

Durante el operativo del pasado jueves fueron apresados:

José Augusto Rodríguez Sánchez (El Rubio)

Melvin Manuel Fis Taveras

Wilmer Evangelista Rumaldo

Ángel David Féliz Cuevas

Francisco Alberto Paulino Castro (Francis o El Compadre)

Edwin Alberto Mejía Guerrero

Fernando Javier Castro Ramos

Wilson Tomás Altagracia de la Cruz

Leandro Manuel Arias Santana (Berni)

Cleudi Zapata

Manuel Almancio Moreno de los Santos

Fernando de Jesús Ventura Segura

Jonathan Ditren (El Brujo)

Mauricio Josué Castillo

José Alberto López Alcántara (Bururun)

Todos fueron sometidos a la justicia.

Ministerio Público solicita prisión preventiva

El Ministerio Público pidió a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este imponer 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y declarar el caso como de tramitación compleja.

La audiencia fue aplazada para el 29 de noviembre, a solicitud de las defensas, que pidieron más tiempo para estudiar el expediente.

Operación se extiende a puertos y zonas del Este

Entre los imputados figuran empleados o contratistas del Puerto Multimodal Caucedo, quienes presuntamente utilizaban sus accesos a la terminal para facilitar actividades ilícitas.

La operación es resultado de meses de investigación, desarrollados con apoyo de la DEA y otras agencias de inteligencia.

Durante las labores se ocupó un alijo de 200 paquetes de cocaína el pasado 7 de noviembre.

En total, se realizaron 36 allanamientos, con la participación de 40 fiscales y 312 agentes de la DNCD, en sectores del Distrito Nacional, Santo Domingo (incluyendo Boca Chica) y San Pedro de Macorís.