Apresan 10 haitianas embarazadas

SANTIAGO.-Alrededor de 78 haitianos sin documentos fueron detenidos ayer miércoles entre ellos 10 mujeres embarazadas sin documentos en el primer día de operativos de interdicciones esta semana por parte de oficiales de Control Migratorio de la Dirección General de Migración en esta ciudad.

Mientras que en la continuidad de los operativos haitianos que no tenían documentos fueron arrestados la mañana de este jueves en las inmediaciones del Hospital José María Cabral y Báez de esta ciudad, dando cumplimiento a las interdicciones que desarrolla esa institución.

Uno de los extranjeros que fue detenido por personal de Migración y que se identificó como Alexis Pierre alegó que nació en el país y que reside supuestamente próximo al Monumento a los Héroes de la Restauración y cuando se le preguntó por sus documentos dijo que no los necesitaba. Los indocumentados son trasladados a Dajabón para su deportación.

»Yo nací aquí, yo no le doy valor a eso (documentos) me entiendes, yo no hago nada malo, yo trabajo construcción, yo lo que no hago es robar», apuntó Pierre.

Mientras, que el teniente coronel del Ejército de la República, Jesús Santana Cisneros, encargado de operaciones de interdicción en la zona norte, de la Dirección de Migración confirmó las cifras y explicó que ayer fue que iniciaron los operativos en esta ciudad.

De su lado, el director del Hospital Presidente Estrella Ureña donde opera la maternidad Doña Renée Klang de Guzmán, el doctor Miguel Ortega aclaró que ayer que allí continúan prestando servicios no importa el origen y negó que se están devolviendo pacientes haitianos.

Este centro de salud gasta mensualmente más de RD$8 millones atendiendo embarazadas haitianas, lo que le provoca un déficit al mes a la institución de RD$3 millones.

»La salud no se le niega a nadie aquí nosotros estamos dando el servicio», apuntó el doctor Ortega.

Este jueves, el movimiento cívico Participación Ciudadana rechazó que se pretenda enfrentar el problema de la inmigración irregular con violaciones a los derechos humanos, como ocurre con el apresamiento y deportación de parturientas haitianas.

