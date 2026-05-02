Erick Martpinez mientras dictaba un curso de "Cambio de Reglas" en la Reválida de Entrenadores en 2022.

El árbitro dominicano Erick Martínez tuvo que abandonar el partido entre Reales de la Vega y Héroes de Moca durante este viernes tras presuntamente sufrir un accidente cerebro vascular (ACV).

El Colegio Dominicano de Árbitros confirmó la información a la redacción deportiva de El Nacional.

Momento exacto en el cual Martínez se desploma durante el partido entre Reales y Héroes.

Martínez fue ayudado rápidamente por varios jugadores de ambos equipos y salió del polideportivo Fernando Teruel, rumbo a un centro de salud en La Vega, hasta ser estabilizado.

Posteriormente, fue traslado al Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) en el cual recibe atención más especializada.

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Martínez se desempeña como árbitro en República Dominicana hace más de 20 años, trabajando en los principales torneos del país.