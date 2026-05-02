Los Reales de La Vega necesitaron de un tiempo extra para vencer 110-96 a los Héroes de Moca, en un intenso partido celebrado en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel, en la continuación de la Súper Liga LNB en opción a la Copa Banreservas.

El conjunto vegano, que dominó los rebotes 47-31, endureció su defensa en el período suplementario para asegurar su cuarta victoria de la temporada y colocar su marca en 4-3.

Sekou Sylla lideró a los Reales con un imponente doble-doble de 33 puntos y 15 rebotes, mientras que Malachi Richardson brilló en la segunda mitad para terminar con 25 unidades y 9 tableros. Anphernee Acevedo y Alanzo Frink aportaron 14 tantos cada uno.

Por los Héroes (2-4), Jerry Flores anotó 18 puntos en su regreso a La Vega, Kevin Obanor agregó 17 con 7 rebotes y Eloy Vargas sumó 15 unidades con 6 capturas.

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Los parciales finalizaron 24-21, 25-25, 26-18, 18-29 y 17-3 a favor de los Reales.

Sylla fue determinante desde el inicio, incluyendo una canasta en la pintura con siete segundos restantes del primer cuarto que dio ventaja 24-21 a los locales.

En el segundo período, los Héroes reaccionaron con el liderazgo ofensivo de Flores, igualando el marcador a 28. Sin embargo, los Reales retomaron el control con una ventaja de seis puntos (42-36), aunque un triple de Flores acercó a los visitantes 49-46 antes del descanso.

Sylla dominó la primera mitad con 22 puntos y 8 rebotes, mientras Flores mantenía a los mocanos en juego con 14 tantos.

En el tercer cuarto, los Reales lograron despegarse por 12 puntos (66-54) tras un triple de Richardson, pero los Héroes respondieron en el último parcial con una ofensiva liderada por Obanor, quien redujo la diferencia a un punto (83-82).

El cierre del tiempo reglamentario fue físico y cerrado. Dos tiros libres de Huffman, con cinco segundos por jugar, empataron el partido 93-93, forzando el tiempo extra tras un intento fallido de Richardson.

En la prórroga, los Reales marcaron la diferencia con defensa y ejecución. Acevedo amplió la ventaja con una jugada de canasta y falta (103-96), y una escapada de Frink sentenció el encuentro (108-96), asegurando el triunfo para los dirigidos por Junior García.