Las lluvias disminuyen a partur de esta tarde en gran parte del territorio nacional y, en cambio, predominarán condiciones de buen tiempo durante el fin de semana largo, según el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La entidad indicó que las lluvias se reducen porque comenzó a incidir en el área de pronóstico una masa de aire con menor contenido de humedad predominando un cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos en gran parte del país.

Solo durante la tarde se esperan algunos aguaceros locales con tronadas y posibles ráfagas de viento, en La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, San Juan y Elías Piña.

En Santo Domingo y el Distrito Nacional el cielo estará soleado con ligeros incrementos nubosos.

Pocas lluvias

Entrada la noche, la actividad de lluvias seguirá disminuyendo, solo ocurriendo chubascos locales de débiles a moderados, con tronadas aisladas, en las localidades mencionadas anteriormente, incluyendo otras como Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís, para luego predominar un cielo estrellado con ligeros incrementos nubosos, comunicó el Instituto de Meteorología.

En ese mismo sentido, la institución señaló que las temperaturas se sentirán calurosas en la noche, siendo las mínimas entre 26 a 23 grados Celsius por la época del año más el flujo del viento de sureste, el cual tiene características humedad y cálidas.

Mañana

Mañana sábado el ambiente meteorológico no presentará cambios importantes, por lo que se observará un cielo principalmente soleado en casi toda la República Dominicana. Solo se prevén algunos chubascos en Monte Plata, La Vega, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez debido al calentamiento diurno y la incidencia de una débil vaguada.

Sin embargo, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) sigue con 9 provincias en alerta amarilla y 10 en verde.

Están en amarrilla Montecristi, Valverde, Santiago Rodríguez, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramìrez, Duarte, Monte Plata y Hato Mayor, según para que los residentes en zonas de peligro comiencen los preparativos ante posibles evacuaciones.

En el pronóstico marino de Meteorología se informó que el oleaje en las costas del océano Atlántico y el mar Caribe está bueno de 3 a 4 pies de altura condiciones favorables para que naveguen todas las embarcaciones.