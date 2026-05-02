El refuerzo Charles Brown encestó un tiro libre con apenas 1.7 segundos por jugar para darle el triunfo 77-76 a los Gigantes del Cibao sobre los Metros de Santiago, en un electrizante duelo de invictos de la Súper Liga LNB celebrado en el Techado Mario Ortega.

Con la victoria, los Gigantes mantienen su paso perfecto y mejoran su marca a 7-0, mientras que los Metros sufren su primera derrota de la temporada y colocan su récord en 6-1.

Brown se convirtió en el héroe del encuentro al provocar la falta y convertir desde la línea el disparo que rompió el empate 76-76, luego de que Troy Cracknell igualara las acciones con un triple cuando restaban poco más de siete segundos en el reloj.

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El cierre fue intenso. Con el marcador igualado 64-64 y seis minutos por jugar, los Gigantes ejecutaron mejor en los momentos decisivos para imponerse en un parcial 13-12 que terminó marcando la diferencia. Los períodos finalizaron 18-20, 24-12, 18-23 y 27-21 a favor de los dueños de casa.

Luismal Ferreiras lideró la ofensiva de los Gigantes con un dominante doble-doble de 20 puntos y 17 rebotes, respaldado por Francis Fitzgerald, quien también aportó 20 tantos. Brown agregó 11 unidades, además de cuatro rebotes y cuatro asistencias.

Por los Metros, Troy Cracknell fue el más destacado con 19 puntos y ocho rebotes. Jordan Hall sumó 15 unidades, Jordan Gerónimo terminó con 14 y Adris de León añadió 13.

Los Metros llegaron a tomar ventaja en el tercer cuarto, cuando un triple de Gerónimo colocó el marcador 55-53 con 2:13 por jugar. También contaron con un espectacular triple de larga distancia de De León que mantuvo el partido cerrado.

Sin embargo, los Gigantes habían marcado el ritmo desde la primera mitad, especialmente en el segundo cuarto, donde limitaron a los Metros a solo 12 puntos para irse al descanso con ventaja de 42-32.

La defensa fue clave para los locales, que dejaron a los Metros en un 39 por ciento de efectividad desde el campo (14-36), además de dominar los rebotes 23-17.

El aporte de la banca también resultó determinante, permitiendo mantener la intensidad y ejecutar el plan de juego en los momentos clave del encuentro.