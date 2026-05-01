Puerto Plata.– Un accidente de tránsito en la carretera Puerto Plata-Navarrete, provocacndo momentos de tensión y pánico entre residentes y conductores que transitaban por la comunidad de Los Caños.

El accidente se produjo cuando un camión impactó un automóvil Hyundai Sonata que perdió el control y terminó estrellándose contra muros de protección ubicados frente a un colmado de la zona.

La fuerza de la colisión provocó severos daños al vehículo, mientras curiosos acudían al lugar alarmados por el estruendo del impacto.

Imágenes captadas por cámaras de vigilancia muestran el momento en que uno de los ocupantes logra salir del automóvil pocos segundos después del choque, reflejando la magnitud del accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre el estado de salud de las personas involucradas ni sobre las circunstancias que provocaron el hecho.

Se espera que en las próximas horas los organismos correspondientes amplíen las informaciones sobre el accidente.