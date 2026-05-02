Desde las horas de la mañana de este sábado se mantendrá un cielo con nubes dispersas y pocas lluvias sobre la mayoría de las provincias del país, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En ese sentido, la entidad indicó que hacia poblados en la porción este solo se esperan chubascos aislados.

Entretanto, en la tarde y hasta primeras horas de la noche, se prevén incrementos de la nubosidad acompañados de aguaceros aislados y tronadas en las provincias Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón y Elías Piña.

Este sábado, las temperaturas mínimas estarán entre 22 °C y 23 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C. La institución precisó que la sensación térmica continuará calurosa, debido la época del año y el viento cálido del este/sureste, por lo tanto, se recomienda a la población ingerir suficientes líquidos vestir ropas ligeras y no exponerse directamente a la radiación solar.

Mañana pocas lluvias

Para mañana domingo, la entidad de pronóstico meteorológico espera condiciones similares en toda la geografía dominicana, por lo que prevalecerá un cielo con nubes dispersas y pocas precipitaciones durante las horas matutinas.

En la tarde y hasta primeras horas de la noche, habrá incrementos nubosos acompañados de aguaceros aislados y tronadas hasta primeras horas de la noche.

Esto ocurrirá en Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Baoruco, causados por la humedad que puedan aportar el viento hacia nuestra masa de aire y los efectos asociados al ciclo diurno.

El Lunes

La entidad de pronóstico meteorológico prevé para el lunes que estas condiciones continuarán inalterables, debido al poco contenido de humedad que mantendrá el sistema de alta presión sobre el país.

Por tanto, prevalecerá un cielo con nubes dispersas en la mayoría de las provincias que componen el territorio nacional y se esperan chubascos aislados en poblados del noroeste y la cordillera Central, asociados a la humedad transportada por el viento y los efectos asociado al ciclo diurno.