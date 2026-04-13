Árbol cae y rompe pared en el Ministerio de Cultura

A causa de las intensas lluvias, un árbol cayó la tarde de este lunes en la acera del Ministerio de Cultura, rompiendo la pared y parte de la verja perimetral de la institución, en la calle Vicini Burgos.

Las precipitaciones registradas durante las últimas horas han generado inundaciones urbanas y el desbordamiento de cañadas en distintos sectores del país.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene niveles de alerta para varias provincias, debido a la saturación de los suelos y el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y manantiales.

Los reportes preliminares indican que el sistema de alcantarillado colapsó en puntos críticos, afectando el tránsito vehicular.

Árboles caidos

En cuanto a la infraestructura, se notifican viviendas anegadas en zonas bajas y daños en el tendido eléctrico que han provocado interrupciones en el suministro de energía.

Las brigadas de la Defensa Civil y los cuerpos de bomberos ejecutan labores de evacuación preventiva en comunidades vulnerables para evitar pérdidas humanas. La acumulación de sedimentos y desechos sólidos ha obstruido el paso de agua en puentes y alcantarillas principales.

Los servicios de transporte público registran retrasos significativos y algunas rutas han sido desviadas por la acumulación de agua en las vías principales.