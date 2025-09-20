La Policía Nacional arrestó este sábado a un hombre acusado de asesinar a la ciudadana alemana Bárbara Bonhomme Sattich, de 65 años, en un hecho ocurrido en la comunidad de Las Pascualas, municipio de Samaná.

Los hechos

De acuerdo con el informe policial, a las 9:20 de la mañana el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 recibió la alerta sobre una agresión en un edificio de dos niveles ubicado en la carretera Sánchez-Samaná.

Según versiones preliminares, la víctima murió a causa de heridas de arma blanca durante una discusión con su cuidador, quien posteriormente le colocó una funda en la cabeza y la encerró en la vivienda.

Hombre arrestado por el asesinato de Bárbara Bonhomme, ciudadana alemana de 65 años en Samaná

El presunto homicida fue identificado como Dionne Altagracia, dominicano, mayor de edad, residente en Samaná, quien trabajaba como vigilante de los terrenos de la extranjera.

Captura del sospechoso

Testigos narraron que, al percatarse de la presencia de vecinos y de la llegada de las autoridades, el agresor intentó escapar lanzándose desde el balcón de la casa. Sin embargo, fue perseguido y arrestado por agentes de la Policía Nacional mientras intentaba ocultarse en una residencia cercana.

El detenido fue señalado por una multitud como el presunto autor del crimen y permanece bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del hecho.