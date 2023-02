Artistas inspiran con “We are the world” a grupos prodemocracia

Mientras la junta militar trata de retener el poder en Birmania (Myanmar), sumida en una espiral de violencia dos años después del golpe de Estado, artistas birmanos e indios decidieron inspirar a las fuerzas prodemocracia con una versión de “We are the world».

El himno benéfico compuesto por Michael Jackson y Lionel Richie en 1985, visto como un símbolo del poder de la música para ayudar a las poblaciones más vulnerables, fue elegido por una veintena de artistas para llamar la atención del mundo sobre la crisis birmana.

“Estamos deseando alcanzar un impacto político en el escenario político de Birmania, y además queremos que el mundo conozca la sórdida historia de Birmania y el sufrimiento infligido en la gente por el Tatmadaw”, el Ejército del país asiático, dijo a EFE Rosie Bawithapar, inmigrante birmana residente en Estados Unidos.

Bawithapar, procedente de la región birmana de Chin y detrás del canal ChinTube, explicó que la versión de “We are the world” fue acogida con entusiasmo y ha sido vista ya más de 600.000 veces en Youtube, desde que fue publicada hace dos semanas.

También te podría interesar: Desde We are the world a Me levantaré

La unión de cantantes del estado indio de Mizoram y artistas (de etnia) chin de todo el mundo, englobados con el nombre Chinlung Chhuak Artist, “parecía predestinada”, dijo.

La India comparte 1.600 kilómetros de frontera con Birmania, y tras el golpe de Estado militar miles de birmanos huyeron a estados como Mizoram, donde la etnia chin y sus vecinos mizos tienen vínculos tradicionales.

Los artistas buscan servir de “catalizador” para contribuir a la integración de los varios grupos de las milicias de minorías étnicas afiliadas a las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF), brazo armado del autodenominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG) que nació tras la sublevación y está formado por políticos derrocados y activistas prodemocracia contrarios a los militares.

“Los chin somos considerados inferiores y desvalidos entre las etnias de Birmania (…) pero queremos probar que podemos ser una fuerza mayor para unir a todas las etnias en la lucha contra nuestro enemigo común y en nuestro esfuerzo por restaurar la democracia”, explicó a EFE uno de los cantantes del vídeo, Dadeo Cer, refugiado birmano en la capital de Mizoram.

La junta militar prolongó este mes el estado de emergencia en el que se encuentra Birmania desde la asonada, mientras, según expertos, controla la cuarta parte del país.

Las fuerzas de seguridad del país asiático han matado a más de 3.000 civiles y mantienen detenidas a cerca de 20.000, entre ellas a la derrocada líder Aung San Suu Kyi -que lideró la transición democrática desde 2011 y hasta 2021-, según los datos de la ONG Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.

“Queremos pedir al mundo que detenga esta guerra, acabe con la dictadura (…) y ayude al pueblo de Birmania a buscar justicia y democracia”, explica la cantante Elena HT Par al inicio de la versión de “We are the world”, a la que los artistas dan un giro pasando por el R&B e incluso el rap.