Dajabón – Domingo Gómez, de 31 años, principal sospechoso del asesinato de la adolescente Lewanny Pichardo Rodríguez, de 16 años, ocurrido el pasado fin de semana en el sector El Plan 1 del municipio El Pino, provincia Dajabón, se entregó a las autoridades este lunes en Santiago tras ser localizado mediante labores de inteligencia por parte de la Policía Nacional.

Entrega coordinada tras ser ubicado por las autoridades

Según informaron las autoridades, Gómez fue ubicado en Santiago por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) de Dajabón, quienes daban seguimiento al caso. Luego de ser localizado, el hombre acordó entregarse de manera voluntaria a través de un equipo del programa televisivo dirigido por el comunicador José Gutiérrez, en la sede de la Policía Nacional en esa ciudad.

La operación fue liderada por el mayor Nova, encargado provincial del DICRIM en Dajabón, junto al comandante De La Rosa, alias «La Soguita», y un equipo élite de la institución, en coordinación con agentes policiales destacados en Santiago.

Confesión del crimen

Durante su entrega, Gómez confesó haber asesinado a la joven Lewanny Pichardo, alegando que mantenía una relación sentimental con ella. De acuerdo con su versión, ambos se encontraban consumiendo marihuana el día del hecho y una discusión por celos terminó en el trágico desenlace, en el que presuntamente utilizó un arma blanca.

Será presentado ante la justicia

El detenido será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas, para responder por los cargos que se le imputan. El caso ha causado conmoción y luto en toda la comunidad de El Pino y la provincia de Dajabón, donde familiares, amigos y residentes exigen que se haga justicia.