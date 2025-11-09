Santo Domingo.- El Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) dispuso este domingo el ascenso, mediante concurso de expediente, de 164 integrantes del órgano persecutor a las posiciones de fiscal y procurador de corte de apelación.

El órgano rector del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, seleccionó a 90 fiscales que, tras los resultados del concurso, fueron promovidos a la posición de procurador general de corte de apelación, de los cuales 68 asumirán de inmediato.

Los 22 restantes serán ascendidos a partir del 9 de marzo de 2026, fecha en que se celebra el Día Nacional del Ministerio Público, en honor al natalicio del patricio y primer fiscal, Francisco del Rosario Sánchez.

Ascensos y ampliación de plazas

De igual forma, 74 fiscalizadores fueron promovidos a procuradores fiscales, 46 de ellos con efectividad inmediata y los otros 28 a partir del 9 de marzo de 2026.

El Consejo Superior, integrado además por la procuradora adjunta Isis Germania de la Cruz Duarte, el procurador de corte José del Carmen Sepúlveda, el fiscal Denny Frey Silvestre Zorrilla y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, evaluó un total de 525 postulantes.

La Dirección General de Carrera del Ministerio Público, encabezada por Isaura Suárez Salcedo, comunicó la decisión y destacó que estos ascensos constituyen un reconocimiento al trabajo y la dedicación de los miembros del órgano persecutor.

Reconocimiento al mérito y servicio ciudadano

Para fortalecer la efectividad del servicio a la población, el Consejo decidió ampliar el número de plazas originalmente convocadas. La convocatoria inicial contemplaba 35 plazas para procurador fiscal y 40 para procurador general de corte; sin embargo, atendiendo a los resultados, méritos y desempeño de los aspirantes, las plazas fueron aumentadas a 74 y 90, respectivamente.

Según explicó Suárez Salcedo, la medida busca reconocer con justicia y equidad las competencias de fiscalizadores que durante años han asumido funciones de fiscales sin haber recibido la promoción correspondiente.

La funcionaria resaltó, además, que es la primera vez que los ascensos de procuradores fiscales se realizan mediante un concurso de expediente, fortaleciendo así la transparencia y profesionalización dentro del Ministerio Público.