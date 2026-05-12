Santo Domingo.- Israel lleva a cabo una campaña bélica contra Irán, la cual cuenta con el apoyo de tres países musulmanes que en un futuro también podrían ser atacados por el país hebreo.

Estos tres países son Turquía, Jordania y Egipto, los cuales tienen territorios que Tel-Aviv reclama para su proyecto del Gran Israel, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos.

Funcionarios israelíes han manifestado que después de Irán, la campaña será contra Turquía.

Luego seguirían Egipto, que administra el Sinaí, y Jordania, que posee los territorios de la antigua Moab (la tierra de los moabitas).

Ataque de Israel

El proyecto incluye también a Irak, Líbano, donde Israel libra una guerra contra el movimiento Hesbollah, más territorios en Siria, actualmente ocupados por Tel-Aviv.

Además, agruparía zonas de Turquía, por lo que el gobierno de Estambul sería despojado de importantes territorios.

El pueblo hebreo se basa en la supuesta entrega que le hizo un tal dios “llamado Javeh”, para que reinara en esa tierra, que se extiende desde el río Nilo, en Egipto, hasta Mesopotamia.

Resulta extraño que Irán sea el único país musulmán que se opone al proyecto de Gran Israel, a pesar de que el colonialismo judío no afectaría a la nación persa.

Las demás naciones de la zona apoyan al régimen de Benjamín Netanyahu, ignorando lo que les espera en el futuro.