Asegura almuerzo escolar se entrega aunque ADP suspenda clases

Santo Domingo.- En medio de los recurrentes paros docentes convocados por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Víctor Castro negó este miércoles que esto genere la pérdida de millones de raciones alimenticias no entregadas a estudiantes.

El director de la entidad explicó que, cuando ocurre alguna suspensión de clases y los alimentos no pueden ser distribuidos en los centros escolares, se procede a llevarlos a un hogar de ancianos, casa de huérfanos o algún centro de beneficencia.

“Nosotros no dejamos de entregar los alimentos, ¿qué es lo que hacemos?, que si no podemos entregarlos en el centro escolar lo llevamos a un hogar de ancianos”, aseguró Castro durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Como un caso reciente, citó el pasado viernes cuando debido al paro de clases encabezado por la ADP, de todos modos se ordenó a los suplidores del Inabie cocinar los alimentos y llevarlos a las escuelas, de no ser recibidos allí se llevó a lugares de beneficencia para no perder dichas raciones.

Ante los cuestionamientos sobre el tema, el director del Inabie reiteró que si la comida no es recibida en las escuelas, los promotores de bienestar estudiantil diseminados en todo el territorio nacional deben redireccionar los alimentos a otro lugar que los necesite.

Lo que el Inabie pide a la ADP

En ese sentido, Víctor Castro manifestó que ya ha solicitado a la ADP que, aun cuando no haya docencia, les permita entregar las raciones alimenticias a los estudiantes en sus respectivas escuelas debido a que, en muchos casos, ese es el único alimento que reciben.

“Lo que yo les pido a ustedes (a la ADP) es que cuando no haya docencia nos permitan a nosotros entregar los alimentos, porque muchos de eso niños si no se alimentan ahí no lo van a encontrar en otra parte”, expresó.

Agregó que, esta solicitud ya se está negociando con el gremio magisterial para encontrar la forma más viable de que las raciones lleguen a esos niños, si no en la escuela, pues en un parque u otro lugar en el que podar retirarlos, ya que según enfatizó, “este alimento tiene que llegar haya o no haya docencia”.