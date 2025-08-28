La mayoría de presidenciables del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han optado por alejarse de los temas espinosos contra el Gobierno, tratando de evitar así afectar sus proyectos políticos de cara a las elecciones del año 2028.

En las últimas semanas, el oficialismo ha estado bajo ataques tanto de grupos sociales como de la oposición, en especial por las interrupciones eléctricas y el incremento de los precios de algunos alimentos.

En virtud de eso, el presidente Luis Abinader ha tenido que asumir su propia defensa, respondiéndole a los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, quienes han sido los más incisivos en las imputaciones.

De nueve precandidatos oficialistas, hasta el momento solo Eduardo –Yayo- Sanz Lovatón, director de Aduanas, y Guido Gómez Mazara, presidente del Indotel, aunque de manera tímida han salido a defender la ejecutoria de Abinader.

En el caso del primero, ha argumentado que la administración actual ha instalado más megavatios de energía eléctrica que cualquier otro Gobierno en la historia del país.

Mientras que Gómez Mazara ha planteado que el éxito del mandatario al frente de la cosa pública, es el mejor garante de quien resulte ganador de la contienda interna del PRM.

Además de los mencionados anteriormente, aspiran la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el ministro de Turismo, David Collado; la vicepresidenta Raquel Peña, el exministro de Educación Roberto Fulcar, el director del Gabinete Social, Tony Peña; el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Welligton Arnaud y Víctor D´Aza, presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD).

Desde la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, y desde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, de manera inmisericorde la han emprendido contra las autoridades, acusándolas de no tener la erudición necesaria en el manejo de la cosa pública.

Sin embargo, la repuesta a estos ha sido tímida de parte del colectivo oficialista, partido que arribó recientemente a sus cinco años de gestión.

Reforma

El pasado año tras el sometimiento de una reforma fiscal, el Gobierno recibió serios ataques de la oposición y de otros sectores y, al igual que ahora, los aspirantes perremeístas no salieron a defender al Presidente, propulsor de la pieza.

El 19 de octubre del pasado año, el Gobierno se vio compelido a retirar del Congreso la iniciativa que aspiraba a recaudar unos RD$125 mil millones.

Sin embargo, contrario a la instrucción, los aspirantes apoyaron al mandatario en dejar sin efecto el proyecto de modernización fiscal. En ese entonces, Carolina Mejía, David Collado, Welligton Arnaud, Tony Peña y otros, utilizando las redes sociales, calificaron de valiente la decisión de parte del gobernante.

Vocero

A veces se observa que el presidente Abinader nada solo en el manejo del Estado, es decir, que es una especie de su propio vocero. La Semanal con la Prensa, que realizada cada lunes, ha sido el escenario para defender su ejecutoria y replicar a quienes lo atacan.