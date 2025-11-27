ASUSADO celebra su tradicional Fiesta “La Más Dulce del Año” y destaca avances del sector de surtidoras

Santo Domingo, RD.– La Asociación de Surtidoras de Santo Domingo (ASUSADO) celebró su tradicional Fiesta “La Más Dulce del Año”, un encuentro que reúne a socios, suplidores, autoridades e invitados especiales para celebrar los logros del sector y fortalecer los lazos de colaboración.

Durante la actividad, la presidenta de ASUSADO, Césarina Delgado, pronunció un discurso en el que resaltó la importancia de las surtidoras dentro de la economía nacional y reconoció los desafíos que enfrenta el comercio en la actualidad.

“Este encuentro representa la unión, la gratitud y el esfuerzo colectivo de quienes formamos parte de esta gran familia. A pesar de los retos del mercado, seguimos innovando, creando oportunidades y defendiendo el rol de las surtidoras en el país”, expresó Delgado.

Delgado, también destacó los avances logrados en el último año, entre ellos encuentros de capacitación, fortalecimiento institucional y alianzas estratégicas con actores clave del comercio y la industria.

Asimismo, otorgó un especial agradecimiento a suplidores nacionales, instituciones públicas y privadas y a los miembros de la directiva por su apoyo constante.

La fiesta estuvo marcada por emotivos momentos, especialmente durante la entrega de reconocimientos a miembros destacados por su trayectoria, apoyo y valioso aporte al desarrollo del sector.

Los homenajeados de la noche fueron: Carlos Cosma, Linny Ramírez, Ramiro Pérez, Juan José Olalla, José Armando Beato, Sarah Elizabeth Beato, Rafelina Payero y Yeimi Payero, quienes recibieron aplausos y muestras de admiración por parte de sus colegas.

La noche cerró con un llamado a la unidad del sector

“Que esta celebración renueve en nosotros el entusiasmo por seguir creciendo y trabajando con integridad. Sigamos construyendo juntos una ASUSADO fuerte, moderna y cercana a su gente”, concluyó.

La actividad reafirmó el compromiso de La Asociación de Surtidoras de Santo Domingo (ASUSADO) de continuar impulsando el desarrollo de sus miembros y fortaleciendo el sector de surtidoras en el país.