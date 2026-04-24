Santo Domingo, R.D. – La destacada agrupación dominicana Urbanda anuncia el inicio de una nueva etapa artística, marcada por la calidad que le ha caracterizado por más de 14 años. La banda presenta, ahora, una visión renovada que inyecta «sangre nueva» al merengue típico y lo proyecta hacia nuevos horizontes.

La agrupación presenta una propuesta fresca y moderna, integrada por los cantantes Miguel Ángel y Jeremy, junto al acordeonista Raymond y mantiene su amplio repertorio que conecta con distintas generaciones, donde se destaca el súper éxito «Quién», entre otros temas emblemáticos.

Con una imagen renovada, Urbanda ha estrenado de manera simultánea tres piezas audiovisuales, marcando un precedente dentro del género donde se destaca el tema inédito “Oye”, autoría de Vicky María Concepción; y otros populares como “Gato entre macuto”, de Juan Robles; y “Mejor que a ti me va”, compuesto por Andrés Cepeda, Juan Carlos Rodríguez, Pedro Antonio José González y Emiliano Vásquez, bajo la producción audiovisual de Pedro Luis Burgos, donde cada arreglo musical resalta la calidad, creatividad y la esencia distintiva de la agrupación.

Con una trayectoria sólida, Urbanda se ha caracterizado por ser una plataforma de proyección para nuevos talentos. Combinando visión, constancia y disciplina, la banda se consolida dentro del top 5 de las agrupaciones de merengue típico más destacadas, tanto a nivel nacional como internacional.

El proyecto cuenta con el respaldo de un equipo de veteranos de la industria musical, entre ellos los empresarios Julián Peña (Chico Mambo), Carlos Tatis, Pedro Javier y Vladi Punto Music.

Urbanda no se detiene; evoluciona. Con la integración de estos nuevos talentos la agrupación no solo refresca su imagen, sino que potencia su sonido característico a una nueva era, demostrando que su esencia permanece intacta y lista para continuar conquistando grandes escenarios del mundo.