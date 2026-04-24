Distintos organismo del Estado desmantelaron un centro clandestino de almacenamiento y comercialización de productos ilícitos en el sector Los Cazabes, Santo Domingo Norte.

En la operación se incautaron más de 18,000 unidades de mercancía vencida y 6.8 toneladas de carne en estado de descomposición que, según el informe oficial, eran recolectadas en el vertedero de Duquesa para su posterior distribución.

El operativo fue ejecutado mediante orden judicial por la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), el Ministerio Público y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps).

También participaron el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) y unidades de la Policía Preventiva.

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Centro clandestino

Entre los artículos ocupados se encuentran medicamentos introducidos al país de forma irregular, productos de higiene y cosméticos adulterados, así como alimentos procesados y bebidas alcohólicas falsificadas o expiradas.

Los 6,830 kilogramos de carne hallados en el lugar fueron trasladados y destruidos en el vertedero de Duquesa bajo los protocolos de manejo de desechos biológicos.

La intervención tenía como objetivo la captura de Antoni Tejada Hernández y Marco Antonio de León, señalados como los responsables de la actividad.

Ambos se encuentran prófugos. Las evidencias están bajo custodia del Ministerio Público mientras se profundizan las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la red.