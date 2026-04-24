Esta noche siguen las lluvias en la porción norte, pero en Santo Domingo cielo estará despejado

Esta noche continúan los aguaceros de moderados a fuertes con tormentas eléctricas en la porción norte con mayor incidencia en Monte Cristi, Puerto Plata, Samaná, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Santiago, Monseñor Nouel, La Vega, Valverde, Barahona, Azua, Peravia, Elías Piña, San Pedro de Macorís, Espaillat, Santiago Rodríguez, Duarte y Dajabón por la incidencia de una vaguada informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) debido a las lluvias que se esperan en las próximas 24 a 48 horas y ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como, posibles deslizamientos emitió alerta amarilla para las provincias de Montecristi, Puerto Plata, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel y Samaná emitió amarilla para que los residentes en zonas bajas estén preparados ante posibles evacuaciones.

Mientras otras 12 provincias están en alerta verde según el boletín del COE de esta noche.

Indomet comunicó que en Santo Domingo el cielo esta noche estará medio nublado en ocasiones con escasas posibilidades de lluvias.

Tampoco ocurrirán lluvias en las provincias de San Pedro de Macorís, La Roma y La Altagracia, según el reporte de Meteorología.

En la costa Atlántica, se recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a navegar con mucha precaución, debido a eventos de visibilidad reducida por fuertes aguaceros, ráfagas de viento fuertes, oleaje localmente alto y descargas eléctricas, dijo Meteorología en el pronóstico marino.

Mañana sábado prevalecerán condiciones mayormente soleadas en horas de la mañana con algunos chubascos aislados en la porción sur. Sin embargo, en horas de la tarde, el viento de componente sur y la presencia de la vaguada favorecerán los desarrollos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento; sobre localidades de las regiones: noroeste, norte, nordeste, la zona fronteriza y la cordillera Central.

Especialmente en Duarte, María Trinidad Sánchez, la Vega, Santiago, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Valverde, Dajabón y Elìas Piña.