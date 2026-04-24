Santo Domingo. –La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) instruyó a los maestros públicos a prepararse para la sexta fase de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) y a subir la planificación de sus clases a la plataforma de Internet 48 años de antes iniciar el proceso de evaluación.

“Toda planificación debe contener los datos generales del centro educativo, grado, sección, nombre del docente, área curricular, fecha, tiempo de duración, competencia específica”, instruyó la ADP.

Debe contener, también, indicador de logro, contenidos, intención pedagógica, estrategias de enseñanza y aprendizaje, actividades, recursos, evaluación y los momentos de inicio, desarrollo y cierre.

Los maestros que trabajan con secuencias pueden utilizar la plantilla correspondiente, mientras que quienes no estén en ese modelo pueden emplear una planificación tradicional, siempre que incluya los elementos fundamentales del currículo.

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“De lo que se trata es de dar lo mejor de nosotros, demostrar que en el aula tenemos los conocimientos científicos, pedagógicos y didácticos, y que dominamos el currículo para ponerlo en acción”, expresó Menegildo de la Rosa, secretario de Comunicación, quien trató el tema junto a la profesora, Carolina Piña, de San Juan de la Maguana.

La sexta fase de la evaluación de desempeño, denominada, “observación de clases” iniciará la próxima semana y, a través de ella, las autoridades del Ministerio de Educación evaluarán la observación de clase, la planificación pedagógica y la ejecución del plan clase en el aula, con una valoración de 50 puntos.

La planificación tendrá un valor de 15 puntos, mientras que la ejecución del plan en el aula tendrá un valor de 35 puntos, para un total de 50 puntos.

Menegildo de la Rosa instó a los docentes a cuidar la elaboración del plan como su aplicación práctica.

“Le insto a procurando que las actividades, las estrategias, los recursos y los tipos de evaluación contemplados en la planificación se desarrollen efectivamente durante la clase”, dijo.

El representante de la ADP llamó al magisterio a asumir esta sexta etapa con seguridad, preparación y confianza profesional.