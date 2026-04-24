Ataques de Milei a periodista evidencian crisis política

Javier Milei

Presidente de Argentina

Ante los escándalos que calcinan a su Gobierno los insultos que ha renovado contra la prensa son un acto de prepotencia, pero también de desesperación. Llamar delincuente malparido a un periodista, como hizo con Carlos Pagni, a quien también tildó de basura repugnante evidencia que carecía de recursos para refutar las críticas.

Bernardo Arévalo

Presidente Guatemala

Una vez cese en sus funciones la fiscal general Consuelo Porras tendrá el camino más despejado para fortalecer la lucha contra la corrupción e impulsar las reformas que prometió al ascender al poder. Por supuesto, el programa está supeditado a que el nuevo titular del Ministerio Público comparta las transformaciones administrativas.

Luis Puenzo

Cineasta

El Oscar que ganó con “Historia oficial” a la mejor película extranjera es la mejor credencial sobre su trayectoria cinematográfica. Hizo muchas otras cintas que lo consagraron como uno de los cotizados productores y directores de la región. Con su muerte, a los 80 años, el séptimo arte pierde a un digno representante.