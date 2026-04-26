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Atentado en Colombia deja al menos 19 muertos

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Atentado en Colombia deja al menos 19 muertos

La explosión de un cilindro bomba lanzado el sábado por presuntos disidentes de las FARC en un tramo de la Vía Panamericana, en el departamento colombiano del Cauca (suroeste), dejó 19 muertos, cinco más de los informados la víspera, señalaron este domingo las autoridades.

«Según informes preliminares, este atroz suceso arroja un saldo doloroso de 19 civiles fallecidos«, manifestó la Gobernación del Cauca en un decreto en el que declaró tres días de duelo por la tragedia.

El ataque fue perpetrado en un punto de la Panamericana llamado El Túnel, en el municipio de Cajibío (Cauca), donde un cilindro lleno de explosivos lanzado por un grupo de las disidencias de las FARC, según el Ejército, cayó sobre un autobús y destruyó también otros vehículos que circulaban por la carretera, así como un tramo de la vía.

La explosión de un cilindro bomba dejó 19 muertos, cinco más de los informados la víspera, señalaron este domingo las autoridades.
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Agencia EFE

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