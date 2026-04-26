Jarabacoa. – El Ministerio Público ha registrado 17,525 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales durante el primer trimestre de 2026, una cifra que refleja la persistencia de este fenómeno en el país y que se suma a los más de 73 mil casos reportados en 2025.

Al ofrecer estos datos, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, expresó su preocupación por el impacto social de esta problemática.

“Pero las comparto porque la sociedad debe saber que el Ministerio Público recibió, por ejemplo, el año pasado más de 73 mil casos de violencia de género, intrafamiliar y sexual”, señaló.

Las cifras fueron dadas a conocer en el marco de la inauguración en Jarabacoa de una nueva Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, junto a oficinas del Servicio Legal de Representación de Víctimas (Relevic) y del Fiscalizador del Juzgado de Tránsito.

Procuradora general Yeni Berenice durante el acto de inauguración en Jarabacoa.

En ese municipio, las autoridades han contabilizado 81 denuncias, de las cuales 18 corresponden a violencia de género, 42 a violencia intrafamiliar, incluyendo agresiones físicas, verbales, psicológicas y patrimoniales, y 21 a delitos sexuales.

Llamado a frenar la violencia desde la familia

Durante su intervención, Reynoso advirtió sobre el impacto estructural de la violencia en la sociedad. “Si esa escuela y el centro de la sociedad que es la familia está copado de violencia, tendremos violencia en todos los ámbitos de la sociedad”, lamentó.

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También subrayó cómo los patrones violentos se reproducen en el entorno familiar: “El hijo que ve al padre golpear a su madre entiende que el lenguaje de resolver la diferencia, son los golpes, porque piensa su subconsciente si mi madre merece golpes, todos los demás también merecen golpes”.

Indicó que las estadísticas reflejan que un niño o adolescente expuesto a violencia tiene más de un 85 % de probabilidad de replicarla, lo que refuerza la necesidad de intervenir desde el núcleo familiar y el sistema educativo.

Violencia como forma de resolver conflictos

La procuradora alertó que gran parte de los hechos violentos en el país tienen su origen en conflictos cotidianos. “Tenemos que unirnos como sociedad y detener esa ola de violencia que maltrata a las mujeres, niños, adolescentes, que mata por un parqueo, por un pedazo de pan, por un roce de vehículo, que mata por una diferencia ideológica, que mata por una diferencia entre vecinos, que mata a un padre, que mata a una madre, que mata a una esposa, que mata a un hijo o una hija”, expresó.

Asimismo, precisó que “de cada 10 homicidios que ocurren en República Dominicana, al menos 6 son productos de una violencia surgida en una diferencia que se resolvería con una simple conversación”.

“Esa sociedad, entonces, que utiliza violencia como medio de solución de conflictos, es la que queremos prevenir”, señaló.

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Expansión de servicios a las víctimas

Como parte de la respuesta institucional, Reynoso encabezó la apertura de nuevas instalaciones para atención a víctimas, destacando que el Ministerio Público cuenta con 37 oficinas de Relevic a nivel nacional y 142 abogados que ofrecen asistencia gratuita.

“Le digo a todo el equipo que hoy estará trabajando desde esta unidad: no se enfoquen solo en persecución, comuníquense con los comunitarios, acompáñenlos a la iglesia, a los clubes, a los sectores representativos de la sociedad, no son ellos y nosotros, somos todos y todas unidos por la construcción de un mejor país”, sostuvo.

La procuradora reiteró que impulsa un modelo de “Ministerio Público centrado en las personas”, orientado a fortalecer la atención integral y la cercanía con las comunidades.