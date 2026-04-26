Una noche intensa, cargada de emociones, doble tempo, flow y punchline volvió a vivir la escena del freestyle en la final de la FMS Internacional 2026 (Freestyle Master Series), organizada por Urban Roosters.

¿El escenario? Pues, en esta edición, Ciudad Juárez, México, la cual recibió, ante más de 30 mil espectadores presenciales y miles más de manera virtual, a un total de 16 MCs rankeados de diferentes países y ligas FMS, con hambre de hacerse del título de campeón, mientras que uno de ellos batallaría por retener la corona.

Después de una larga jornada y de derrotar a cada uno de sus oponentes, Aczino logró retener, un año más, su corona de campeón de FMS Internacional. El mexicano confirmó que es una leyenda viva, convirtiéndose en el primer tricampeón del evento.

Momento en que Aczino y Éxodo Lirical esperaban la decisión del jurado de la FMS.

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Aczino dominó

No fue una sorpresa ver al “Goat”, como se hace llamar, dominar con facilidad el formato, dejar fluir su ingenio en cada barra y responder sin presión ante los “ataques personales” de sus contrincantes, manteniéndose firme ante cada embestida.

“Cada título es importantísimo; no se minimiza ni pierde importancia. Creo que incluso cada vez va siendo mejor, porque renovar títulos se vuelve cada vez más difícil”, dijo Aczino tras alzar su copa y confirmar que el próximo año irá por el título de tetracampeón.

En la final, Mauricio Hernández, nombre de pila del MC, se enfrentó al dominicano Éxodo Lirical, campeón de FMS Caribe, quien por primera vez se presentó en una FMS Internacional. Desde el inicio de esta batalla, el nivel competitivo fue alto: las rimas fluyeron con rapidez y el público conectó con ello, haciendo “ruido” en cada patrón.

Aunque el quisqueyano, quien siempre ha demostrado su talento y valía en el escenario, se quedó con el título de subcampeón, protagonizó un recorrido memorable. Con su ímpetu y un estilo directo y enérgico, dejó claro que su proyección va más allá del resultado final y que ya no puede considerarse una promesa del freestyle, sino una realidad.