Trump pide unidad y sanación tras otro incidente violento. ¿Durará?

El presidente Donald Trump se mostró sombríamente reflexivo e inusualmente conciliador después de enfrentar lo que, según él, fue un tercer intento contra su vida en menos de dos años. Sugirió que su política personal lo había convertido en un blanco repetido, pero también llamó a la unidad y la sanación en un mundo cada vez más violento.

«Siempre es impactante cuando ocurre algo así. Me pasó a mí, un poco. Y eso nunca cambia», dijo Trump a periodistas en una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca el sábado por la noche. Poco antes, un hombre armado irrumpió en el hotel de Washington donde el presidente estaba a punto de dirigirse a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Las autoridades se encuentran en las primeras etapas para determinar qué ocurrió y por qué. El sospechoso del tiroteo fue detenido e identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, de Torrance, California.

Trump afirmó que sin duda él era el objetivo. La presidencia es una “profesión peligrosa”, manifestó. Trump sostuvo que la violencia política se ha intensificado en Estados Unidos y en todo el mundo. “Ningún país es inmune”, expresó.

También sugirió que era una señal de lo exitoso que ha sido su presidencia.

“He estudiado los asesinatos, y debo decirles que las personas más influyentes —las que más hacen, miren a Abraham Lincoln”, señaló Trump. Añadió: «A las personas que generan el mayor impacto, son a las que persiguen. No persiguen a las que no hacen mucho».

Trump pidió a los estadounidenses dejar de lado sus diferencias y unirse. Eso representó una ruptura con su habitual enfoque político combativo, asumido con evidente entusiasmo.

“Tenemos que, tenemos que resolver nuestras diferencias”, declaró el presidente. «Diré esto: había republicanos, demócratas, independientes, conservadores, liberales y progresistas. Esas palabras son intercambiables, quizás, pero tal vez no lo sean. Pero aún así, todos en esa sala, una gran multitud —una multitud récord— hubo un grupo de personas que batió récords —hubo una enorme cantidad de cariño y de unión. Lo vi, lo vi, y me impresionó muchísimo eso».

Ecos de lo que Trump dijo tras los incidentes de 2024

Trump ha llamado antes a la unidad nacional, solo para cambiar de rumbo rápidamente.

Para la mañana del domingo, Trump estaba utilizando el incidente para promover el proyecto del salón de baile de la Casa Blanca, una obra en curso en el lugar donde había estado el Ala Este, que él ordenó demoler. Dijo en redes sociales que lo ocurrido el sábado por la noche «nunca habría pasado con el Salón de Baile de Máximo Secreto Militar que actualmente se construye en la Casa Blanca. ¡No puede construirse lo suficientemente rápido!».

Trump también se burló de la impugnación legal contra la construcción, calificándola como la “ridícula demanda del salón de baile”.

Después del tiroteo de 2024 durante un mitin en Butler, Pensilvania, cuando Trump resultó herido en la oreja y un simpatizante murió, el presidente entró con paso firme a la Convención Nacional Republicana en Milwaukee dos días después. Más tarde esa semana pronunció un discurso que incluyó un mensaje más suave y profundamente personal:

«La discordia y la división en nuestra sociedad deben sanar. Debemos sanarlas rápidamente», indicó Trump entonces. «Como estadounidenses, estamos unidos por un solo destino y un futuro compartido. Nos levantamos juntos. O nos desmoronamos».

Sin embargo, esos llamados duraron poco.

Trump aprovechó ese mismo discurso para volver a la combatividad que se ha convertido en su sello, repitiendo afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020 y criticando al presidente demócrata Joe Biden.

El patrón se repitió en septiembre de 2024, cuando agentes del Servicio Secreto dispararon contra un hombre armado con un rifle mientras Trump jugaba golf en Florida.

Steve Witkoff, compañero de golf de Trump en ese incidente, describió su reacción inicial como “valiente y estoica”, aunque después volvió a retomar un discurso contra sus adversarios políticos.

A diferencia de los dos primeros incidentes, el del sábado ocurrió con la primera dama Melania Trump a su lado.

El presidente pareció describir a su esposa como alterada, pero también “muy consciente, creo, de lo que pasó”.

“Creo que lo supo de inmediato”, señaló Trump. “Ella decía: ‘Es un ruido malo’”.

Añadió: “Fue una experiencia bastante traumática para ella”.