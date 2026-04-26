Una maestra mientras imparte clases en un salón./ Foto de archivo

Santo Domingo. -La experta en Educación Inicial, Rosa Ariza de Valera, advirtió sobre el daño a los estudiantes cuando son promovidos a cursos de mayor nivel sin tener las competencias cognitivas correspondientes.

La experta explicó que los niños están llegando al tercer grado con retrasos en el desarrollo de las bases fonéticas y de lectoescritura necesarios.

En ese sentido, censuró la ordenanza 04-2023 del Ministerio de Educación, que elimina la repitencia en el primero y el segundo grado del nivel primario.

“La eliminación de la repitancia en estos grados no está llenando los cometidos”, expresó Ariza de Valera, expresidenta de la Asociación Dominicana de Colegios Privados y propietaria del colegio Siglo XX1”.

Rosa Ariza de Valera, experta en Educación Inicial.

“Por el contrario, los niños que llegan al tercer grado sin las competencias del primero y segundo cursos llevan un cúmulo de rezagos, ansiedad, y estrés permanente”, indicó.

Advirtió que “promover un niño sin saber leer ni escribir hasta el tercer grado es colocarlo en una desventaja que no es fácil de superar”

“Su autoestima sufre altibajos de desmotivación y dependencia, por la necesidad de apoyo permanente”, dijo.

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“También sufren frustración permanente por la ausencia de logros y aislamiento por no poder participar en las clases al ritmo de la mayoría”, siguió diciente.

Ariza de Valera aseguró que “toda la frustración y la baja autoestima que se trata de evitar a los niños, se les presenta en el tercer grado, sin herramientas académicas, humanas, psicológicas y sociales para enfréntalas”.

Ese es un problema que enfrentan los docentes, agregado a la sobrepoblación en las aulas y la sobrecarga administrativa del proceso de enseñanza”, dijo refiriéndose a la enseñanza pública.

Dijo que la única ventaja de esa normativa es que baja las cifras de repitencia en el sistema de enseñanza público.