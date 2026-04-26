OMSA relanza su servicio con mejoras en flota y anuncia cambios para recuperar usuarios

Santo Domingo. — La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) realizó este domingo el relanzamiento oficial de su servicio, en un acto en el que presentó mejoras en la flotilla, las rutas y la experiencia del usuario, como parte de un proceso de transformación institucional.

Durante la actividad, el director de la entidad, Onésimo Antonio González, afirmó que al asumir la dirección hace ocho meses encontró la institución en condiciones críticas, con una flotilla deteriorada y sin unidades con aire acondicionado.

González explicó que el relanzamiento incluye la recuperación de al menos 320 autobuses, así como la mejora progresiva de las frecuencias y la reorganización del sistema por corredores, los cuales serán incorporados de manera gradual.

Onésimo Antonio González, director de la OMSA.

“Empezamos con pocos corredores, pero semanalmente vamos ingresando porque ahora mismo, ha habido una deserción de usuario de OMSA por la calidad, nadie va a esperar en una parada una hora, media hora, un autobús. Cuando la gente comienza a ver la calidad del servicio, la gente va a empezar a usar OMSA.”, expresó.

Asimismo, criticó prácticas anteriores como el uso excesivo de publicidad en las unidades, al considerar que afecta la experiencia de los pasajeros.

El funcionario destacó que el modelo de transporte en América Latina se basa en autobuses, al permitir conectar a los usuarios con sistemas como el Metro y el Teleférico, facilitando la denominada “última milla” hacia sus destinos.

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Como parte de esta nueva etapa, anunció que durante un período inicial de 15 días los usuarios podrán realizar transbordos sin costo, con el objetivo de incentivar el uso del sistema y permitir que la población se familiarice con los cambios.

El director subrayó que la institución busca recuperar la confianza de los ciudadanos, tras la deserción de usuarios provocada por las deficiencias en el servicio, y reiteró que el proceso de transformación estará enfocado en garantizar mayor eficiencia y comodidad.