Atlético de Pantoja sigue con su paso arrollador; gana sexto consecutivo en LDF

Louka Bestrand de Pantoja controla la esférica ante Jordy Durán de Jarabacoa.

El club Atlético Pantoja derrotó un gol por cero a Jarabacoa FC en el estadio Panamericano de San Cristóbal por la fecha catorce de la fase regular del torneo de liga de la LDF 2025-2026.

Este triunfo representó el sexto seguido para los Guerreros en la justa.

El único gol del encuentro fue obra del juvenil Carlos Sarante al minuto 35 del partido, que definió dentro del área tras un cabezazo del capitán Jeremy Báez que Sarante remató a placer.

La segunda mitad fue de ida y vuelta en donde sobresalió la figura de Alessandro Baroni, el arquero del club Atlético Pantoja, quien estuvo certero bajo los tres palos.

Con la victoria el club Atlético Pantoja suma 34 puntos, fruto de once partidos ganados, un empate y dos derrotas.

En tanto que los de la montaña, Jarabacoa fc tiene 13 puntos en catorce jornadas.

Para Jarabacoa es el quinto encuentro sin conocer la victoria en el presente certamen futbolístico.

¿Quién podrá?

Hay que ver cual equipo podrá detener a Pantoja.

La tarea no es fácil, pues ese onceno está jugando a un gran nivel.

«Cuanto más altos estamos, más debemos bajarnos hacia nuestros inferiores».

Cicerón

(filósofo romano)

«No se puede encontrar la paz evitando la vida».

Virginia Woolf

(escritora inglesa)

Hasta mañana, si Dios quier, dominicanos.