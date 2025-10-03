Waldo Ariel Suero, junto a la directiva del CMD, anunciando el aumento salarial para los médicos pensionados.

El Colegio Médico Dominicano (CMD) anunció aumento salarial de hasta un 50 por ciento a los galenos pensionados, tras la directiva sostener una reunión ayer con el presidente Luis Abinade, quién autorizó a informar a la población sobre el beneficio para los médicos.

Waldo Ariel Suero, presidente del CMD, explicó que la medida surgió de pactar con el mandatario para subir de 50 mil pesos a 75 mil y de 75 mil a 100 mil pesos a los profesionales de la medicina en retiro.

Dijo que el aumento salarial incluye a más del 80 por ciento de los médicos pensionados, esto es debido eswe porcentaje de los médicos que están en retiro, sus salarios se encuentran en la actualidad entre esos porcentajes.

“Estamos hablando de que casi 4,500 médicos pensionados, de los 5,000 mil y pico existentes, recibirán un aumento salarial, lo que sin dudas va a mejorar su calidad de vida”, puntualizó.

Más de 4,500 médicos se beneficiarán del incremento a partir de enero de 2026

Subrayó que ese incremento salarial se comenzará a aplicar a partir del primero de enero de 2026 “los médicos pensionados deben sentirse regocijado con esta medida del presidente Luis Abinader”.

Además, señaló, que las partidas económicas de este aumento ya están consignadas en la Ley de Presupuesto General del Estado del 2026, aprobada por el gobierno y depositada en el Congreso.

Indicó que en “nombre del Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Asociación de Médicos Pensionados les hacemos un llamado a todos los médicos pensionados que ganan entre 50 mil y 100 mil pesos, que deben pasar por la sede central del CMD a partir de este lunes 7 de octubre, a depositar copia de su cédula, soporte del salario que reciben y número de teléfono”.

Precisó que esa medida tiene como objetivo confeccionar los listados de médicos pensionados para llevarlos a la dirección de Pensiones y Jubilaciones y posteriormente el presidente de la República ejecutará los decretos presidenciales con su aumento salarial ya reflejado.

Acuerdo

Desde el 20 de diciembre de 2024, los médicos han sido beneficiarios de múltiples nivelación salarial, cuando firmaron un acuerdo con el Gobierno en el que éste cedió a las demandas de los profesionales de la salud.

En ese convenio, las autoridades dispusieron implementar a partir del primero de enero de 2025, una serie de reinvindicaciones que requerían los galenos.

Asimismo, pactaron que 16,000 médicos, enfermeras, otros profesionales de la salud y sus familias serán beneficiados directos e indirectos de ese acuerdo.

Compromiso

El Gobierno se comprometió con el Colegio Médico Dominicano (CMD) a realizar un aumento salarial para los médicos en funciones asistenciales de un 25 %, el cual será aplicado de la siguiente forma: 10 % en enero del 2025, 10 % en julio del 2025 sobre el aumento aplicado en el mes de enero, y 5 % en enero del 2026, sobre el aumento aplicado en el mes de julio.