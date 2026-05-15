Actualidad Noticias importante

¡Otra vez suben combustibles! Gasolinas alcanzan precios récord en República Dominicana

Por
¡Otra vez suben combustibles! Gasolinas alcanzan precios récord en República Dominicana

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que para la semana del 16 al 22 de mayo de 2026, los precios de las gasolinas y el gasoil registrarán incrementos de entre cuatro y ocho pesos, mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el Gas Natural mantendrán sus costos actuales.

Gasolinas

En ese sentido, la gasolina prémium se venderá a RD$331.10 por galón, tras un aumento de RD$8.00.

La gasolina regular subirá RD$4.00, situándose en RD$305.50 por galón.En cuanto al gasoil, el tipo Óptimo presentará un alza de RD$8.00, fijando su precio en RD$283.10. El gasoil regular experimentará un incremento de RD$4.00, despachándose a RD$257.80 el galón.

Lee también: Economista advierte sobre desaceleración de la economia dominicana

Por otro lado, el MICM dispuso rebajas en otros derivados. El Aavtur bajará RD$5.30 para venderse a RD$299.14; el Kerosene descenderá RD$6.40, fijando su costo en RD$338.30.

Asimismo, el fuel oil #6 y el fuel oil 1% registrarán bajas de RD$8.64 y RD$14.00, respectivamente.

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) se mantendrá en RD$137.20 por galón y el Gas Natural en RD$43.97 por metro cúbico.

CombustiblePrecio (RD$)Variación (RD$)
Gasolina Prémium331.10+8.00
Gasolina Regular305.50+4.00
Gasoil Óptimo283.10+8.00
Gasoil Regular257.80+4.00
Gas Licuado de Petróleo (GLP)137.200.00
Gas Natural (GNL – GNC)43.970.00
TEMAS:
Frank Pacheco

Frank Pacheco