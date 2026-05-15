¡Otra vez suben combustibles! Gasolinas alcanzan precios récord en República Dominicana

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que para la semana del 16 al 22 de mayo de 2026, los precios de las gasolinas y el gasoil registrarán incrementos de entre cuatro y ocho pesos, mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el Gas Natural mantendrán sus costos actuales.
Gasolinas
En ese sentido, la gasolina prémium se venderá a RD$331.10 por galón, tras un aumento de RD$8.00.
La gasolina regular subirá RD$4.00, situándose en RD$305.50 por galón.En cuanto al gasoil, el tipo Óptimo presentará un alza de RD$8.00, fijando su precio en RD$283.10. El gasoil regular experimentará un incremento de RD$4.00, despachándose a RD$257.80 el galón.
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Por otro lado, el MICM dispuso rebajas en otros derivados. El Aavtur bajará RD$5.30 para venderse a RD$299.14; el Kerosene descenderá RD$6.40, fijando su costo en RD$338.30.
Asimismo, el fuel oil #6 y el fuel oil 1% registrarán bajas de RD$8.64 y RD$14.00, respectivamente.
El Gas Licuado de Petróleo (GLP) se mantendrá en RD$137.20 por galón y el Gas Natural en RD$43.97 por metro cúbico.
|Combustible
|Precio (RD$)
|Variación (RD$)
|Gasolina Prémium
|331.10
|+8.00
|Gasolina Regular
|305.50
|+4.00
|Gasoil Óptimo
|283.10
|+8.00
|Gasoil Regular
|257.80
|+4.00
|Gas Licuado de Petróleo (GLP)
|137.20
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|Gas Natural (GNL – GNC)
|43.97
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