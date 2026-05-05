El Colegio Médico Dominicano (CMD) denunció este martes serias dificultades que enfrentan médicos pensionados y en proceso de retiro, debido al incumplimiento de acuerdos por parte de instituciones estatales.

Luis Alberto Peña Núñez, presidente del CMD, anunció la realización de una vigilia este miércoles en el Hospital Vinicio Calventi, como parte de las acciones acordadas en asamblea, a la espera de una respuesta por parte del Servicio Nacional de Salud (SNS).

Alertó sobre una supuesta alteración en el protocolo de admisión para la clasificación de médicos pensionados, lo que estaría obstaculizando la aplicación de aumentos salariales acordados.

Estos incrementos contemplan elevar las pensiones de RD$50,000 a RD$75,000 y de RD$75,000 a RD$100,000, en virtud de un compromiso asumido por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña.

Asimismo, el CMD denunció que la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) y la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones estarían incurriendo en violaciones a los acuerdos establecidos con el Poder Ejecutivo, afectando a médicos en proceso de retiro. En ese sentido, advirtió que no permitirá distorsiones en la aplicación de la Ley 414-98, que regula el sistema de pensiones del sector.

El gremio también rechazó lo que calificó como abuso de autoridad por parte de directores de centros de salud, quienes, según indicó, estarían obligando a médicos a continuar laborando pese a haber formalizado su solicitud de pensión.