SAN CRISTÓBAL.– Autoridades policiales y del Ministerio Público localizaron este jueves restos humanos calcinados en la residencia de Lisset Melenciano Tejada, quien fue reportada como desaparecida el pasado 5 de octubre en el sector Kilómetro 3½ de esta provincia.

El hallazgo se produjo durante un operativo conjunto encabezado por la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) y fiscales del Ministerio Público. De acuerdo con el informe preliminar, los agentes notaron tierra removida en el patio delantero de la vivienda, lo que generó sospechas y motivó una inspección más exhaustiva.

Al excavar, encontraron un hoyo parcialmente cubierto con ramas secas y rastros de gasoil. En su interior fueron hallados fragmentos óseos y restos calcinados, con características compatibles con tejido humano. Las evidencias fueron levantadas bajo el protocolo de cadena de custodia y enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su identificación y análisis antropológicos.

Investigación en desarrollo

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente que los restos correspondan a Melenciano Tejada, señalaron que todos los indicios apuntan en esa dirección, ya que el hallazgo se produjo en su propiedad y no se ha tenido contacto con ella desde su desaparición.

“Estamos investigando todas las líneas posibles para esclarecer este hecho y dar con los responsables”, indicó un portavoz de la Policía Nacional, quien además solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar información que pueda contribuir con la investigación.

Consternación en la comunidad

La noticia ha causado profunda conmoción en el sector Kilómetro 3½, donde la mujer era conocida por su trato afable y sus años de residencia en el lugar. Vecinos relataron que días antes escucharon ruidos inusuales, aunque nunca imaginaron que se trataba de un crimen.

Organizaciones comunitarias y de derechos humanos exigieron que se garantice la transparencia en el proceso judicial y la protección de los familiares de la víctima. Mientras tanto, se espera que los resultados del INACIF confirmen si los restos corresponden a Lisset Melenciano Tejada, lo que permitiría avanzar con mayor precisión en la investigación.