Sbai Gilgeous-Alexander es el campeón y MVP reinante de las pasadas finales de la NBA.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 25 puntos y los Oklahoma City Thunder comenzaron la defensa de su título con una contundente victoria de 119-84 sobre los Phoenix Suns en el primer partido de su serie de playoffs de primera ronda de la Conferencia Oeste el domingo.

El vigente Jugador Más Valioso de la liga solo anotó 5 de 18 tiros de campo, pero encestó 15 de 17 tiros libres antes de salir del campo durante el último cuarto.

Jalen Williams anotó 22 puntos y Chet Holmgren añadió 16 para los Thunder, primeros cabezas de serie, que serán anfitriones del segundo partido el miércoles.

Devin Booker anotó 23 puntos y Dillon Brooks 18, con un 6 de 22 en tiros de campo para los Suns, que lograron un 34.9% de efectividad en tiros de campo. Jalen Green, quien anotó 35 y 36 puntos en los dos partidos de play-in de Phoenix, sumó 17 con un 6 de 16 en tiros de campo.

Por tercer año consecutivo, los Thunder consiguieron la primera posición y tuvieron que esperar al torneo de repesca para conocer a su rival de primera ronda. Hace dos temporadas, Oklahoma City venció a Nueva Orleans por 94-92 en el primer partido. El año pasado, los Thunder aplastaron a Memphis por 131-80 en el primer partido, camino al título.

Phoenix se aseguró el octavo puesto al derrotar a los Golden State Warriors el viernes por la noche. Los Suns tomaron una ventaja temprana de 5-0 el domingo, mientras que los Thunder tuvieron un mal comienzo tras una semana de descanso.

Los Thunder se pusieron en marcha rápidamente. Brooks cometió una falta flagrante de tipo uno en el primer cuarto por golpear a Holmgren en la cara. Tras esto, los Thunder protagonizaron una racha de 12-2 que les permitió ponerse arriba 24-14.

En los últimos segundos del cuarto, Jaylin Williams, de Oklahoma City, lanzó un pase que abarcaba aproximadamente tres cuartas partes de la cancha. Holmgren lo atrapó de espaldas a la canasta, dribló un balón hacia su derecha, giró y encestó un triple justo cuando terminaba el tiempo reglamentario, poniendo a Oklahoma City arriba 35-20.

Oklahoma City amplió su ventaja a 65-44 al descanso. Holmgren anotó 16 puntos y Gilgeous-Alexander 15 al final de la primera mitad.

Gilgeous-Alexander convirtió una jugada de tres puntos para ampliar la ventaja de Oklahoma City a 90-63 al final del tercer cuarto, y los Thunder se fueron al último cuarto con una ventaja de 97-66.

Nueve jugadores de Oklahoma City tuvieron al menos 13 minutos de juego.