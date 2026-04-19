El Magic de Orlando castiga a los Pistons de Detroit

Paolo Banchero lideró al Magic de Orlando a su primer triunfo en estos playoffs.

Paolo Banchero anotó 23 puntos, capturó nueve rebotes y repartió cuatro asistencias para liderar al Orlando Magic, octavo cabeza de serie, a una victoria por 112-101 sobre los Detroit Pistons, primeros cabezas de serie, el domingo por la noche en el primer partido de su serie de primera ronda, extendiendo la racha de derrotas en casa más larga en la historia de los playoffs de la NBA.

Detroit ha perdido 11 partidos consecutivos en casa en la postemporada, una racha negativa que se remonta a 2008.

Los Pistons tendrán otra oportunidad contra Orlando el miércoles por la noche en el segundo partido.

Cade Cunningham, de Detroit, anotó 39 puntos, la cifra más alta de su carrera en playoffs, y Tobias Harris añadió 17 para los Pistons, pero el resto de sus compañeros estuvieron discretos en ataque.

Franz Wagner anotó 11 de sus 19 puntos en el último cuarto para sellar la victoria de los Magic, que nunca estuvieron por debajo en el marcador. Desmond Bane y Wendell Carter, de Orlando, anotaron 17 puntos cada uno, y Jalen Suggs sumó 16.

Los Pistons no han superado la primera ronda de los playoffs en 18 años y los Magic no lo han hecho desde 2010.

Orlando parecía preparado y Detroit parecía falto de ritmo al principio.

Los Magic, que venían de golear a Charlotte en un partido de repesca el viernes, lideraban 18-5 a mitad del primer cuarto después de limitar a los Pistons a un 1 de 6 en tiros de campo con cuatro pérdidas de balón en su primer partido en una semana.

Detroit reaccionó y se acercó a dos puntos antes de que Orlando cerrara con seis puntos consecutivos para liderar 35-27 después de que Banchero y Suggs se combinaran para anotar 20 puntos.

Los Magic ganaban 55-51 al descanso.

Los Pistons salieron con poca energía en la segunda mitad y Orlando lo aprovechó, anotando ocho de los primeros nueve puntos y obligando al entrenador de Detroit, JB Bickerstaff, a pedir un tiempo muerto.

Detroit anotó 10 puntos consecutivos y encestó 13 de 15 tiros para empatar el partido a 65 gracias a un triple de Cunningham.

Banchero respondió con un tiro de media distancia sobre Jalen Duren y Bane le siguió con un triple sobre Cunningham, lo que permitió a los Magic recuperar una ventaja de dos dígitos. Orlando lideraba 81-74 al comenzar el último cuarto.