Santo Domingo.- Un sistema de alta presión o anticiclón limitará la actividad de lluvia en las próximas 48 horas, por lo que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) descontinuó el “alerta verde” que regía en seis provincias dominicanas.

El COE se basó en el informe de este domingo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), en el que se pronostica que el anticiclón inhibirá la actividad de aguaceros en el país.

Las pocas precipitaciones que puedan registrarse en 48 horas se concentrarán en zonas ubicadas en lugares montañosos, de acuerdo a Meteorología.

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En las últimas semanas se han registrado fuertes aguaceros en el país, principalmente en la región del Cibao, donde se reportaron anegaciones de sectores poblados y plantaciones agrícolas.