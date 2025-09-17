Santo Domingo. – El presidente de la República, Luis Abinader, supervisó este miercoles en horas de la noche los avances en la construcción del paso a desnivel que se levanta en la intersección de la Prolongación 27 de Febrero con la avenida Isabel Aguiar, en Santo Domingo Oeste.

La obra, considerada una de las más importantes del Gran Santo Domingo, busca aliviar el congestionamiento vehicular que a diario afecta a miles de conductores y pasajeros que transitan por esta concurrida vía.

Durante el recorrido, el mandatario destacó el impacto positivo que tendrá la infraestructura en la movilidad urbana y en la calidad de vida de los ciudadanos, al reducir considerablemente los tiempos de traslado en la zona.

El paso a desnivel forma parte del conjunto de proyectos de infraestructura vial impulsados por el Gobierno, con el objetivo de modernizar y eficientizar el tránsito en la capital y otras provincias del país.