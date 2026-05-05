El presidente Luis Abinader afirmó que la guerra del Medio Oriente ha sido un golpe duro que impacta la economía nacional, ya que República Dominicana no produce hidrocarburos, un rubro importante para el desarrollo de los pueblos.

“Nosotros no tenemos hidrocarburos, a diferencia de muchos países, incluso hermanos latinoamericanos, que sí tienen hidrocarburos y pueden mitigar los efectos del alza, especialmente del petróleo con todos sus derivados”, expuso el mandatario.

Abinader sostuvo que el caso del conflicto bélico Irán-Irak-Estados Unidos afecta la parte fiscal del país y que, en virtud de eso, el Gobierno se ha visto en la obligación de tomar medidas especiales para eficientizar el gasto, pero al mismo tiempo, aumentar los precios de los combustibles.

“A pesar de esa situación, tenemos acumulado un crecimiento de 4.1 %, que, si no es el más alto, es de los más altos de la región”, expuso el jefe de Estado en una entrevista al periódico argentino Infobae, realizada por el periodista Eduardo Feinmann.

Consideró que ese crecimiento económico tiene que ver, en gran parte, con el turismo que ha seguido de avanzada y puso de ejemplo que, durante el pasado marzo, tuvo un aumento histórico, al igual que las remesas de los dominicanos en el exterior, especialmente en los Estados Unidos.

Abinader

Al responder preguntas, Abinader recordó que el país es el primer receptor de inversión extranjera en América Latina, y que el año pasado fueron 5,000 millones de dólares (cinco billones en escala corta) de inversión extranjera.

“La inversión en República Dominicana es una inversión segura, no solamente desde el punto de vista internacional, sino también rentable por las diferentes industrias. Entonces, la verdad es que somos un oasis en la región”, manifestó el mandatario.

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“Una última inversión que, si bien es importante en términos monetarios, es mucho más importante por lo que representa, es la de Google, que está invirtiendo 500 millones de dólares para que República Dominicana sea el hub digital de la región. Bueno, los quinientos millones de dólares son importantes, pero aparte de eso, nos aporta también una mayor productividad para los data centers”, agregó.