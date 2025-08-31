Avanzan los trabajos de la carretera ecoturística alrededor de la presa de Hatillo

QUITASUEÑO, Cotuí, Sánchez Ramírez. — Avanzan a buen ritmo los trabajos de la nueva carretera ecoturística que bordeará la presa de Hatillo, obra que las autoridades y actores locales consideran clave para impulsar la inversión en villas, hoteles y actividades turísticas en el mayor lago de agua dulce del país.

La vía, que conecta la comunidad de Hatillo con el poblado de Quitasueño (Cotuí), fue reclamada por administraciones anteriores y se convirtió en realidad en el último tramo del primer mandato del presidente Luis Abinader. Según fuentes oficiales, la inauguración está prevista para finales de 2025 o principios de 2026, dependiendo del avance en la etapa final de construcción y los trabajos complementarios.

Así van los trabajos de construcción de la carretera ecoturistica de la Presa de Haitillo.-Foto Ramón Soto Salcedo

Objetivo y alcance

El proyecto busca:

Facilitar el acceso y la movilidad alrededor del lago de Hatillo.

Crear condiciones para la instalación de infraestructuras turísticas (villas, hoteles, senderos ecológicos).

Promover la economía local a través del ecoturismo, la generación de empleos directos e indirectos y el encadenamiento con servicios locales.

Financiamiento y gestión

La obra se ejecuta con financiamiento de la Empresa Generadora de Energía Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y contó con la gestión y el respaldo de actores locales como la Cámara de Comercio y Producción de Sánchez Ramírez y el Consejo Ecoturístico provincial.

El senador Ricardo de los Santos —presidente del Senado— ha sido señalado como uno de los principales gestores ante la Presidencia para la concreción del bulevar ecoturístico; autoridades regionales aseguran que su impulso político ayudó a priorizar la obra.

Impacto esperado

Autoridades y representantes del sector turístico estiman que la nueva carretera podrá:

Posicionar el área de la presa de Hatillo como un destino ecoturístico de referencia en la República Dominicana.

Atraer inversión nacional e internacional orientada a un turismo de naturaleza y baja huella ambiental.

Ampliar la oferta recreativa y de servicios para residentes y visitantes, con potencial de crecimiento para micro, pequeñas y medianas empresas locales.

Siguientes pasos

En los próximos meses se completarán labores de pavimentación, señalización y obras complementarias (miradores, accesos a zonas de interés y servicios básicos). Las autoridades anticiparon que, antes de la apertura oficial, se coordinarán inspecciones técnicas y pruebas de seguridad vial.