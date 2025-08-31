Actualidad

Avanzan los trabajos de la carretera ecoturística alrededor de la presa de Hatillo

Por
Avanzan los trabajos de la carretera ecoturística alrededor de la presa de Hatillo

QUITASUEÑO, Cotuí, Sánchez Ramírez. — Avanzan a buen ritmo los trabajos de la nueva carretera ecoturística que bordeará la presa de Hatillo, obra que las autoridades y actores locales consideran clave para impulsar la inversión en villas, hoteles y actividades turísticas en el mayor lago de agua dulce del país.

La vía, que conecta la comunidad de Hatillo con el poblado de Quitasueño (Cotuí), fue reclamada por administraciones anteriores y se convirtió en realidad en el último tramo del primer mandato del presidente Luis Abinader. Según fuentes oficiales, la inauguración está prevista para finales de 2025 o principios de 2026, dependiendo del avance en la etapa final de construcción y los trabajos complementarios.

Así van los trabajos de construcción de la carretera ecoturistica de la Presa de Haitillo.-Foto Ramón Soto Salcedo
Así van los trabajos de construcción de la carretera ecoturistica de la Presa de Haitillo.-Foto Ramón Soto Salcedo

Objetivo y alcance

El proyecto busca:

  • Facilitar el acceso y la movilidad alrededor del lago de Hatillo.
  • Crear condiciones para la instalación de infraestructuras turísticas (villas, hoteles, senderos ecológicos).
  • Promover la economía local a través del ecoturismo, la generación de empleos directos e indirectos y el encadenamiento con servicios locales.

Financiamiento y gestión

La obra se ejecuta con financiamiento de la Empresa Generadora de Energía Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y contó con la gestión y el respaldo de actores locales como la Cámara de Comercio y Producción de Sánchez Ramírez y el Consejo Ecoturístico provincial.

El senador Ricardo de los Santos —presidente del Senado— ha sido señalado como uno de los principales gestores ante la Presidencia para la concreción del bulevar ecoturístico; autoridades regionales aseguran que su impulso político ayudó a priorizar la obra.

Impacto esperado

Autoridades y representantes del sector turístico estiman que la nueva carretera podrá:

  • Posicionar el área de la presa de Hatillo como un destino ecoturístico de referencia en la República Dominicana.
  • Atraer inversión nacional e internacional orientada a un turismo de naturaleza y baja huella ambiental.
  • Ampliar la oferta recreativa y de servicios para residentes y visitantes, con potencial de crecimiento para micro, pequeñas y medianas empresas locales.

Siguientes pasos

En los próximos meses se completarán labores de pavimentación, señalización y obras complementarias (miradores, accesos a zonas de interés y servicios básicos). Las autoridades anticiparon que, antes de la apertura oficial, se coordinarán inspecciones técnicas y pruebas de seguridad vial.

TEMAS:
Ramón Salcedo Soto

Ramón Salcedo Soto