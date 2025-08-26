Un party de marquesina: Bad Bunny reúne artistas en su residencia en Puerto Rico

Bad Bunny y artistas invitados a su residencia “No Me Quiero Ir de Aquí" en Puerto Rico,

El cantante puertorriqueño Bad Bunny estuvo acompañado este fin de semana de grandes artistas locales e internacionales encendiendo aún más su residencia “No Me Quiero Ir de Aquí”.

El Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico reunió a la dominicana Tokischa, la mexicana Belinda, los colombianos Sebastián Yatra y Feid, como a los puertorriqueños Ivy Queen, Nicky Jam y Young Miko, quienes se disfrutaron al máximo el considerado “party de marquesina”.

En videos que circulan en redes sociales quedó captado como Tokischa, Belinda y Sebastián Yatra bailaban y cantaban a todo pulmón las canciones del último álbum del Conejo Malo, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

Sebastián Yatra Tokischa y Young Miko Tokischa y Belinda

“Acho PR es otra cosa”, dijo Belinda para elevar la energía de los asistentes y dar paso a la canción “Acho PR” de Bad Bunny junto a Arcángel, De La Ghetto y Ñengo Flow.

La cantante mexicana también cautivó la atención del público al bailar con derroche de sensualidad junto a Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, mientras interpretaba el tema “Perro Negro”, en el que menciona a la actriz de “Cómplices al Rescate”.

Belinda y Bad Bunny

Ivy Queen, Feid y Nicky Jam cantaron al unísono del público parte de sus éxitos como “Que lloren”, “Perro Negro” con Bad Bunny, “El perdón” y “Yo no soy tu marido”, respectivamente.

Feid Nicky Jam Ivy Queen

Lebron James, Ricky Martin, Gilberto Santa Rosa, Zion y Kylian Mbappé son algunas de las celebridades que también han visitado la llamada “casita rosada”.

La residencia en «El Choli», inspirada en la cultura, identidad e historia de la isla caribeña, inició el 11 de julio y tiene previsto culminar el 14 de septiembre de este año, con un total de 30 conciertos en el país natal de Bad Bunny.