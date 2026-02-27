Durante su discurso de Rendición de Cuentas 2026 ante la Asamblea Nacional, el presidente de la República Luis Abinader afirmó que la televisión pública dominicana ha experimentado la mayor transformación tecnológica y de contenidos de su historia.

Explicó que se ha renovado la infraestructura, se han elevado los estándares de producción y se ha fortalecido la creación de contenido original, «posicionándola, entre las más prestigiosas de América Latina».

El mandatario sostuvo que el objetivo ha sido consolidar una televisión pública que responda al interés nacional y no a coyunturas políticas, pues “no busca propaganda, sino contenido» y que «no compite por escándalo, sino por calidad”.

Espacio de formación

Como parte de esa estrategia, se creó el Instituto Audiovisual, un espacio de formación gratuita donde jóvenes reciben capacitación en televisión y plataformas de streaming bajo estándares internacionales, con el objetivo de impulsar el talento local y fortalecer la nueva economía creativa del país.

En el ámbito de la producción, el presidente resaltó el desarrollo de series realizadas “in house” con calidad internacional, entre ellas: “La Familia Espejo” y “Trinitarios”, esta última identificada como la primera serie histórica animada producida en la República Dominicana.

Abinader aprovechó la oportunidad para destacar que “la rentabilidad de la televisión pública no se mide solo en ingresos: se mide en aportes, en identidad, en educación y en cohesión nacional”.